消暑三餸一湯｜拉椰糕+素生菜包+泰柚子沙律+加多加多醬彩虹串燒

開胃的泰國菜，掃空炎夏暑熱，驅散潮濕悶氣。甜、酸、辣、清爽的食物能稍微提振心情，拉椰糕、生菜包、柚子沙律、彩虹串燒配加多加多醬讓味蕾跳動。



娘惹甜品拉椰糕 椰香飄飄煙韌軟糯

拉椰糕是娘惹糕的一種，將兩、三種不同口味及顏色的粉漿重複交替蒸熟，質感煙韌軟糯，是流行於東南亞地區的糕點甜品。主要以糯米粉、糯米、木薯粉等製作，並依口味添加不同材料，例如椰漿、椰絲、椰糖及花生粉等。以往娘惹族善於利用各種植物的汁液，像斑蘭葉、蝶豆花及洛神花等為糕點染色，鮮豔的色彩及強烈的香味成娘惹糕的最大特色。 糯米的糕點不用放進雪櫃冷藏，放在保鮮盒內，室溫存放便可。

影片示範︰【拉椰糕食譜】泰國印尼娘惹甜品 煙韌滿椰香交替蒸熟零技巧

拉椰糕食譜

生菜包素餡料 鮮蔬浸醋水更翠綠爽甜？

生菜包常見於泰式、越式菜，製作非常簡單，餡料可以自由選配，可用鮮蔬炒料放上翠綠的羅馬生菜或玻璃生菜，只求新鮮。想更惹味可用辣豆瓣醬及甜麵豉醬炒餡，要將餡料切幼細，口感更為細緻。至於清洗生菜後，可用少許白醋調開一盤凍滾水浸生菜1至2分鐘，令菜味更鮮甜及翠綠。

影片示範︰【素食譜】素鬆生菜包泰式惹味齋菜 包羅萬有包生財喜迎生氣

素鬆生菜包食譜

柚子沙律走魚露 青檸椰糖香茅提味

炎夏時令，涼拌菜及沙律當道，來自泰式東北菜系的柚子沙律令人垂涎。泰式菜講究酸、辣、鹹、甜、苦五味平衡，並通常以鹹、酸、辣為主，而調味料的特點亦因而離不開用椰奶、九層塔、香茅、青檸及辣椒，蔥蒜及芫荽則為輔料。柚子沙律就糅合了泰菜五味及香料的特色。為了方便素食者亦可嚐到柚子沙律的滋味，素食版的柚子沙律摒棄了魚露，主力依賴醬油、青檸及椰糖提味，配合辛辣香料同樣叫人食指大動。

影片示範︰【泰式素柚子沙律食譜】素食走魚露 加椰糖五味雜陳

泰式素柚子沙律食譜

花生香沙嗲味 加多加多醬非同凡響

蔬菜除了做沙律，也可烤焗；串起成「彩虹」串燒，配惹味的醬汁--加多加多醬（Gado-gado），輕輕鬆鬆兩步搞妥。加多加多醬源於印尼爪哇島的加多加多沙律，此沙律馳名於世，混合椰菜、豆角、炸豆腐、薯仔、雞蛋、蝦餅等、並澆上沙嗲醬而成，味道十分濃郁。由於大家都記得Gado-gado醬非同凡響，於是，有商人生產加多加多醬汁塊，亦有人稱為花生膏醬，用水煮開即成，十分省時。

影片示範︰【素食食譜】加多加多醬配彩虹串燒 簡單派對小食新手適宜