中年婦吃車厘子缺氧險死！車厘子食安4須知忌空肚吃有冇椗分開放

夏日吃消暑水果要注意食物安全，即使是放於雪櫃內的食物也要謹慎。早前一名女子進食冷藏過的車厘子，大約吃了半磅，即晚心臟近乎停頓，命懸一線。



車厘子受細菌污染 內地婦吃足半磅險死

內地日前一名50歲女子鄭女士打開雪櫃，吃了前一天買的中國櫻桃（車厘子），避免浪費食物，足足吃了約半磅。可是，當晚她隨即有腹瀉、心跳加速、胸悶憋氣的感覺，加上情況持續惡化，須轉送醫院急救。救護車上，她已測不到血壓、極度脫水及休克，到了醫院後，醫生檢查時鄭女士的血壓極低、嚴重缺氧、昏迷、心臟幾乎不動、多個器官功能衰竭，經醫生搶救後，鄭女士的病情漸趨穩定，但仍未轉離深切治療部。

女子吃半磅櫻桃「心臟不動了」 多器官衰竭入ICU險死！醫揭原因

內地一名50歲女子吃了受污染的車厘子，命在旦夕。（Unsplash）

車厘子存於保鮮盒 有椗無椗分開擺

拯救鄭女士的主診醫生表示，鄭女士由於「雪櫃食物中毒」，細菌交叉感染污染了車厘子。特別留意夏季，因為夏天溫度高，如果雪櫃開門的頻率增加，雪櫃內的低溫便無法很好地保持，令細菌繁殖的機會增加。同時，車厘子不耐存放，冷藏最多一星期應要食用完畢，而有椗及無椗的車厘子要分開存放於保鮮盒，亦要避免車厘子受潮引致發霉變軟。

雪櫃內細菌交叉感染食物，夏季時更要小心，避免經常開閂雪櫃門，食物要包妥。（Unsplash）

果核含氰甙不能吃 空腹吃車厘子易腹瀉

吃車厘子，除了留意有否變質外，也只可吃果肉，不能吃果核。數年前武漢便曾有女子因為急吃十幾顆連核咬碎的車厘子，結果肚痛、頭暈及呼吸不順被送入醫院搶救。由於車厘子核內含有「氰甙」，此物質本身不會讓人中毒，但接觸胃酸後便會產生「氰基離子」毒素，輕度中毒會出現噁心嘔吐、腹痛頭痛，心悸頭暈及無力。中毒較嚴重的會呼吸困難、面色蒼白、出汗抽搐、腎衰竭和昏迷，最嚴重的甚至會導致呼吸系統衰竭至死亡。此外，不可空腹吃車厘子，胃酸與車厘子中的果膠結合，易引起消化不良或腹瀉等。

按圖了解更多，食、買、清洗及保存車厘子4大須知︰

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留意來源地挑選要點 徹底清洗不用浸

選購車厘子方面，不妨留意產地來源，選擇來自美國、澳洲塔斯曼尼亞及加拿大等地的較有保證。挑選莖梗新鮮，色澤深紅，果實飽滿，表皮光澤有彈性，沒有損傷的車厘子為佳。當車厘子梗發黑，表面暗淡及發黏，已經不新鮮，便不宜食用。買回家後食用前，用水徹底清洗才可進食，不用浸泡，在沖洗時不要摘椗，避免水中的雜質滲入果肉，進食時才摘走。

清洗車厘子，不用浸泡，在沖洗時不要摘椗。（Unsplash）