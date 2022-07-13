吃點心貼士｜12款鈉含量排名燒賣最高　4人行點心餐單點食更健康?

香港食物安全中心於昨天（12日）公布點心鈉含量研究調查結果，發現12款點心中以蝦肉燒賣、鮮蝦春卷和牛肉球的鈉含量相對偏高。進食過多鈉質可能會增加患上高血壓的風險，高血壓亦可引致心臟病、中風和腎衰竭等疾病；體內鈉質太多亦會導致身體容易水腫。食物環境衛生署早年亦就中式點心營養進行研究，仔細列出各款點心的熱量、脂肪、飽和脂肪、鈣質及纖維含量清單。



12款點心鈉含量排名 蝦肉燒賣奪冠

市民尤其是長者喜歡上茶樓嘆一盅兩件，中式點心雖然精緻美味，但同時可能埋伏高鈉及高脂危機。食安中心最近就點心高鈉問題發佈研究結果，從不同中式食肆和點心店收集12款點心共120個非預先包裝點心及4款醬料樣本，送交中心的食物研究化驗所分析其中的鈉含量。與以往比較，點心的鈉含量跟過去同類研究呈下降趨勢，顯示點心中的鈉質即用鹽分量減少；不過，仍然有幾款點心的鈉含量頗高，值得關注。

研究顯示以每100克食物計算，蝦肉燒賣樣本平均值含590毫克鈉，挨近世衛定下的高鈉食物標準（每100克食物含600毫克鈉）。（資料圖片）

例如蝦肉燒賣、鮮蝦春卷和牛肉球，其鈉含量比起其他點心相對偏高。以每100克食物（約一支益力多重量）計算，蝦肉燒賣含590毫克鈉、鮮蝦春卷含480毫克鈉、牛肉球含440毫克鈉。研究發言人表示，如果兩人到酒樓進食一碟蝦肉燒賣及一碟鮮蝦春卷，每人鈉攝入量會佔世界衞生組織建議每日攝取上限（即2000毫克）鈉的32%。

另一方面，平均鈉含量最低的點心是淨腸粉含66毫克鈉、牛肉腸粉含160毫克鈉和叉燒腸粉含180毫克鈉。但發言人提醒市民，點心例如腸粉配醬汁，進食時要當心，醬汁太多亦會使鈉攝取量攀升可超過兩倍。據世衛建議一般成年人每日的鈉攝取量應少於2000毫克，即略少於一平茶匙（5克）食鹽。

按圖了解12款點心鈉含量平均值及4款醬料樣本鈉含量（由高至低排列）︰

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食安中心３大建議 點心醬料分開上

食安中心給提醒市民，小心選擇並留意個別點心種類的鈉含量會較高，要保持均衡和多元化的飲食，建議進食點心時，宜多吃鉀質高的蔬果及多喝水；用餐時要求食肆將點心與醬料分開送上，如需蘸醬應輕蘸少量；若購買預先包裝點心時參閱營養標籤，揀選鈉含量較低的產品。

至於餐飲業界，中心建議要留意所供應點心的鈉含量，因牽涉公眾健康，可參考同業降低點心的鈉含量，因研究發現不同中式食肆和點心店出售的同款點心，例如淨腸粉、蒸粉果、蒸菜肉包等的鈉含量差別頗大；也可參考中心的《降低食物中鈉含量的業界指引》，選用較低鈉含量的配料、多用天然材料，例如蒜頭、辣椒、八角、香茅、羅勒等調味和醃製，以減低點心的鈉含量，並以獨立容器盛載醬料，讓消費者按其口味添加於點心等等。

經常吃中式點心的市民該留心其營養價值，高鈉及高脂食物皆影響健康，長遠對心、腦血管不利。（資料圖片）

健康點心菜單參考 5款高飽和脂肪點心不利血管

中式點心除了潛在高鈉問題之外，食物環境衞生署早年亦就點心營養歸結研究結果，仔細列出最高脂及最低脂點心、最高及低飽和脂肪點心、最高鈣、最高膳食纖維點心，同時舉例二人或四人同行健康點心之選清單給市民參考。

二人行健康點心菜單參考：蛋黃蓮蓉包3件、牛肉腸粉3條、蒸素粉果3隻、上海小籠包3件、白灼菜心1碟。



四人行健康點心菜單參考：糯米卷2件、叉燒包3件、鮮蝦腸粉3條、白灼通菜1碟、白灼菜心1碟、燒賣4件、芝麻糊2碗。



按圖了解更多中式點心的營養含量，包括高脂與低脂、高飽和與低飽和脂肪、較高鈣、高纖的中式點心及15款每件少於100千卡的點心款式︰

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經常吃點心的市民不妨多留意點心的營養價值，例如其中的飽和脂肪問題，製作點心的主要來源是動物脂肪，例如牛油、豬油和肉類本身的脂肪，其中的飽和脂肪若人體攝入過多，長遠來看，飽和脂肪會增加患慢性病的風險，譬如心血管、腦血管等疾病及癌症。

食安中心點心研究，哪些點心最高鈉？ 以每100克食物計算，鈉含量最高３款：蝦肉燒賣含590毫克鈉、鮮蝦春卷含480毫克鈉、牛肉球含440毫克鈉。 較低鈉點心有哪些選擇？ 淨腸粉含66毫克鈉、牛肉腸粉含160毫克鈉和叉燒腸粉含180毫克鈉。 高脂中式點心包括哪些？ 豉汁蒸魚雲、鮮竹卷、煎腐皮卷、山竹牛肉、豉汁蒸排骨、叉燒酥、蛋撻仔等。

參考資料︰食安中心/食環署