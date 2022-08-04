網民票選｜最愛7款大排檔菜式通菜煲上榜　薯仔牛粒第2冠軍冇懸念

大牌檔是香港的地道飲食文化之一，跟朋友圍在木摺枱食小菜、飲啤酒，是人生一大樂事。久不久就有網民在討論區開Post，討論去茶餐廳必吃的菜式，多款人氣小菜上榜，不知道當中又有沒有你的心水？



黑椒薯仔牛柳粒屈居亞軍 哪道菜更受歡迎？

去大牌檔用餐，你有什麼必吃小菜呢？近日有網民在討論區發文，分享自己必點小菜，雖然部分菜式惹來負評，但當中亦有許多款小炒獲過千人讚好。來自深水埗「萬發」的黑椒薯仔牛柳粒素來獲網民和街坊熱捧，許多人慕名而來吃這道菜，更表示牛柳是配角、薯仔才是主角，不過他仍輸給另一道小菜，究竟是什麼？

萬發海鮮菜館的黑椒薯仔牛柳粒，薯仔一定要炸過才好吃。（網上圖片）

討論區的Post，雖然樓主提名多項自己喜歡的小菜，但未必每款獲得眾人認同，而下列7款，就是網民都同意必吃的！

羊腩煲：764票

飛天通菜煲：906票

豉椒炒蜆：1268票

椒鹽九肚魚：1452票

蠔餅：1485票

薯仔芥末牛柳粒：1581票

椒鹽鮮魷：1765票



椒鹽鮮魷是許多網友最喜愛的大牌檔菜式。（資料圖片）

「飛天通菜」源自泰國？

椒鹽類菜式一向冇得輸，九肚魚和鮮魷大受歡迎，其中椒鹽鮮魷更揮低薯仔芥末牛柳粒，成為人氣最高的菜式。此外，蠔餅、豉椒炒蜆上榜等亦毫不意外，總之都是不外乎鑊氣、熱氣，而飛天通菜煲是少有的蔬菜類，所謂「飛天」其實源自泰國，有指是一間餐廳為求吸引客人，把炒通菜的爐火調至大火、炒至著火，更叫侍應在對面用鑊接住通菜，途人見狀如睇表演般掌聲雷動。香港的煮法未有如此浮誇，但亦鑊氣十足。

豉椒炒蜆上榜當然也是意料之內。（資料圖片）

不過，樓主提到的炸豬手、韮菜豬紅，就未有太多人喜愛。網民反而自行提名其他心水菜式，包括：黃金豆腐、黃金鮮魷、沙嗲金菇肥牛煲、咕嚕肉等。