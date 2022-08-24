馬鞍風球｜$100兩餸一湯菜單4建議　簡單煮富營養不一定吃即食麵

馬鞍風球下的兩餸一湯，「想預算$100內有咩食？」



馬鞍風球步步逼近，看預測路徑，馬鞍似乎「打到正」。每次打風前，部分市民總會到超市、街市大手入貨，即食麵、新鮮蔬菜、急凍肉…的貨架近乎清零。香港食品向來供應充足，即使打風一至兩天，其實也不用過分擔心。不過，有些市民平日不會入廚，多叫外賣，打風日子可能要自己煮，不搶即食麵，又想食得經濟，又想簡單易煮，不妨參考以下4份提案，約$100兩餸一湯，且營養豐富。

打風超市人流增 香港生活費貴絕全球

新一期消費券雖已派發，基層或未必用來作大額消費，即使是供樓/租樓一族也可能應慳則慳，利用消費券作日常開支補貼。香港雖然是小小地方，物價卻貴絕全球。2022年全球生活費最高城市排名中， 香港蟬聯榜首，一項由人力資源顧問機構ECA International國際調查中發現，香港的物價比往年同期升3%。即使在新冠肺炎陰霾下本港經濟情況未容樂觀，但超級市場繼續慢慢地加價，打風前夕更是群眾的消費旺地，超市商品繫及民生，消委會也常呼籲市民做個精明的消費者，在官網上有「網上價格一覽通」，顯示每日最新超級市場貨品價錢，給市民參考。

$100兩餸一湯有得揀？

馬鞍風球將吹襲香港，預料對本港構成威脅。在打風前夕，市民已紛紛買定糧食，即食麵、罐頭、新鮮蔬菜、急凍肉…未買的希望大家不用爭崩頭。想食得經濟又實惠，以下有少少建議，$100做兩餸一湯，有菜、有魚、有罐頭湯……不一定吃即食麵加蛋，叫不了外賣的日子，大家也可以有餐好餸。

按圖參考4份提案及預算︰

提案1

．檸檬香草焗三文魚扒

．蒜蓉炒西蘭花

．罐頭ABC雜菜湯



+ 5

提案2

．香煎比目魚

．番茄薯仔燴飯

．罐頭粟米湯



+ 10

提案3

．洋葱豬扒

．番茄蛋拌麵

．罐頭ABC雜菜湯



+ 9

提案4

．豆豉鯪魚炒油麥菜（或椰菜）

．茄汁豆炒餐肉粒

．羅宋湯



+ 3

按圖有消委會網上價格一覽通超市價格比較（截至2022-08-24）︰