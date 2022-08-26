一田減價｜中秋食品節35折起　湯包減完再送禮鮑魚海味福袋減$400

中秋節是今年的9月10日，即使不外出賞月，也可於家中與摯親好友相聚。一班人聚會當然要有美食，而一田現正舉行一田中秋食品節「観月．嚐秋」，除了各種傳統及新式話題月餅，還有老字號海味、福袋、凍肉、水果等，低至35折有售！



一田超市及6大特別展銷場，由即日起至9月12日正舉行一田中秋食品節 「観月．嚐秋」，最抵買的便是應節海味福袋，阿一鮑魚、安記、南北行、好東西、金城、益昌號等八大老字號品牌，推出過百款參茸海味和褔袋等，南北行澳洲極品鮑魚福袋原價$680，現減至$268，內有南北行特級花菇（250克）、澳洲極品鮑魚3隻、精選猴頭菇（100克）、精選蟲草花（100克）、隨機配搭的養生花茶及養生湯包。安記亦有推出鮑魚福袋，由原價$409減至$258。不過，要數到減得最多的，是綠之聖湯包福袋（V8+Q2）抽裝湯包（5包裝×2套），由$790減至$280，即35折，另送和田大棗1樽。

除乾貨外，亦有其他滋味系列，適合想在家煮大餐、吃火鍋、煲靚湯，還有其他食品推介，如：一焗即食的西班牙急凍乳豬、珍寶級越南急凍原隻大黑虎蝦、原隻鱈場蟹等。

請按下圖睇各類福袋、海味及急凍食材：

+ 15

特色月餅 拔絲蓮蓉月威靈頓牛柳月餅

應節月餅方面，想嘗新的可以試試威靈頓牛柳月餅，酥脆外皮內裡藏著嫩滑多汁的牛里脊肉；而其他特色月餅包括：拔絲蓮蓉月餅、貓山王及D24蘇丹王榴槤冰皮月餅、黑刺榴槤月餅等。若想送禮，亦有躉泰芋香流芯酥、舊振南鳳梨酥等，當然各種鮮果禮盒也是十分得體，當造日本20世紀梨、柿乾及韓國香印提子都以禮盒裝發售，$268起。

請按下圖睇各種月餅、點心及鮮果禮盒：

+ 7

一田中秋食品節「観月．嚐秋」詳情



日期： 2022年8月23日至9月12日

地點：全線一田超市及特別展銷場

特別展銷場：

➢ 觀塘 apm LG (23/8-12/9)

➢ 葵芳新都會廣場 L3 (23/8-12/9)

➢ 將軍澳東港城 L1 (23/8 - 10/9)

➢ 元朗形點 1 期 L1 (23/8 - 10/9)

➢ 荃灣廣場 L1( 2 - 12/9)

➢ 新蒲崗 Mikiki G/F (2 - 12/9)

備註：未必全部貨品都在所有分店有售，建議先查詢。

