蛋白質功效｜減肥增肌穩血糖7好處　8種高蛋白質蔬菜西蘭花第2

蛋白質食物｜蛋白質在維持人體運作和増肌上擔當着重的角色，優質的蛋白質經常與雞蛋、雞胸、牛奶等掛勾。事實上，不少綠色蔬菜也含優質蛋白，部分蔬菜若進食200克也相當於1隻雞蛋的蛋白質，能同時攝取足夠的蛋白質及纖維。



蛋白質最為人認識的功能便是增肌減肥，蛋白質無疑有助建構、修復肌肉組織及增強肌肉，但作為人體必需的營養素之一，蛋白質還有更多好處，是人體細胞及組織的重要成分，若蛋白質攝取不足，人體代謝力下降，對疾病的抵抗力也會減弱。

若蛋白質攝入不足，人體代謝力下降，對疾病的抵抗力也會減弱。（Kelly Sikkema/Unsplash）

蛋白質功效｜減肥穩定血糖7大好處

提高蛋白質吸收可以幫助減重的原因，註冊營養師劉子欣（Celia）曾接受我們訪問時解釋，當碳水化合物的攝取量降低時，蛋白質和脂肪的攝取量便會相對升高，而蛋白質和脂肪能提供飽肚感之餘，亦會令血糖水平較為穩定，從而減少因低血糖而帶來的饑餓感覺。這樣便會隨之減少進食分量，令總熱量吸收減少而達至減重效果。此外，當碳水化合物吸收減少時，血液中胰島素的含量亦會降低，身體囤積脂肪的速度亦會減慢。

請按圖看蛋白質7大好處：

蛋白質7大好處

1. 修復細胞：有助回復精神及體力。



2. 促進新陳代謝：酶可幫助消化、產生並儲存能量。



3. 降血糖：有助保持胰島素，穩定血糖，更可剌激人體生長，改善尿頻。



4. 護膚強骨骼：幫助細胞和組織製造各種蛋白、改善皮膚、指甲、頭髮、骨骼、肌肉和各器官的硬度、韌度和彈性。



5. 助防癌：維持血液和體液中的酸鹼（pH）值，使細胞如白蛋白（Albumin）和球蛋白（Globulin）可以正常運作，有助抑制癌細胞生長。



6. 增強抵抗力：有助形成免疫球蛋白或抗體，保護身體免受細菌和病毒侵害，作出抵抗反應，增強抵抗力。



7. 提供能量：轉運蛋白將營養如維他命、礦物質、葡萄糖和氧氣等帶入血液和進入細胞，令身體器官吸收養分，提供能量及熱量儲備。



蛋白質你每日需要多少？

蛋白質，跟其他營養素一樣，即使對人體有益，都不可攝取過量，否則會對身體帶來負擔。每人每日所需的蛋白質略有不同，一般而言每公斤體重需要0.8至1克蛋白質；高蛋白質飲食則每公斤體重需要1.3至1.5克蛋白質。

若要知道自己每日蛋白質所需，首先要知道自己的體重。以50公斤重（110磅）的女士為例，一般建議攝取量是40至50克蛋白質；而進行高蛋白飲食更可以吃到每日65至75克蛋白質。但是若超出標準，每日攝取100克或以上蛋白質，長期而言會對身體帶來負擔如骨質疏鬆、水分流失、便秘等等。

一般而言每公斤體重需要0.8至1克蛋白質；高蛋白質飲食則每公斤體重需要1.3至1.5克蛋白質。（logan jeffrey/Unsplash）

8大高蛋白質蔬菜 毛豆每100克=1.8份蛋白質

蛋白質可以從動物及植物性食物中吸收，以營養學的定義來說約7至8克蛋白質視為1份，以1隻大雞蛋（全蛋）為例已有7克，相當於1份蛋白質。然而，蔬菜類中蛋白質含量最高的是毛豆，每100克煮熟的毛豆含有13.8克蛋白質，相當於1.8份蛋白質。

對比動物性食物所含的蛋白質，蔬菜的蛋白質含量當然少得多，但蔬菜能提供纖維而且比肉類易於消化，建議多吃不同種類食物以達至均衡飲食的習慣。

請按圖看高蛋白質蔬菜（蛋白質含量由低至高排列）：

+ 4

8種蔬菜蛋白質含量（每100克計算）

1 毛豆：13.8克/100克

2 西蘭花：4克/100克（約半碗）

3 抱子甘藍：3.4克/100克

4 蘑菇：3.09克/100克

5 菠菜：3克/100克

6 金菇：2.66克/100克

7 秋葵：2.4克/100克

8 黑木耳：1.09克/100克

部分資料來源：早安健康