廚具減價｜美亞廚具2022開倉2折起　粉藍色不黏鍋具套裝12件$399

美亞廚具（Meyer）開倉減價優惠，多款平底鑊、炒鑊、湯鍋、廚具套裝及各式廚房配件低至2折起發售，最平$11/件。



美亞體驗店及特賣場環境。（資料圖片）

美亞廚具開倉由即日至10月4日在觀塘體驗店及網上店同步舉行，共32組減價貨品，全月優惠有16組商品，另外每星期特設4組折扣商品。各式鍋具和配件齊全，類型及款式多元，各商品最平低至2折發售。廚具配件包括木鑊鏟、薄餅滾刀、拂蛋器等$33/3件，有蓋不銹鋼湯鍋5.7L只售$109，啡金色有蓋不黏萬用鍋24cm賣$79，不黏鍋具套裝7件$299，平均$42.7/件，粉藍色不黏鍋具套裝12件$399，平均$33.2/件。

按圖看清貨特價廚具共32組減價貨品︰

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美亞廚具2022年度開倉活動資料：

日期：2022年9月8日至2022年10月4日

營業時間︰星期一至日，上午10時至下午8時

地點：觀塘道382號地下美亞廚具體驗店

備註︰本店接受現金、EPS、八達通、信用卡或支付寶付款，消費滿$200享2小時免費泊車服務。網店Potsandpans.hk同步進行優惠，購物滿$300免運費。