青瓜去苦｜青瓜免拍免鹽水　簡單1個動作增甜味草青苦澀全消失

青瓜，減肥恩物，但有人很怕它的苦澀，為什麼青瓜會有苦味？有什麼方去苦？有一招不用浸鹽水、不用拍，只需磨一磨便可？不僅苦味全消失，更能帶出自身的甘甜味。記者實試是否那麼神奇。

攝影：余曉彤



青瓜去苦｜磨擦青瓜去苦 民間智慧？

青瓜又名黃瓜，可幫助消化、排毒和美白皮膚等功效，更是減肥人士餐單中的必備食物。生吃青瓜時，難免會帶點苦澀味，未必人人受得了。坊間一直有個青瓜去苦的秘訣，就是把青瓜切頭切尾，將切出來的那小段，在切口上磨擦，便能將苦味去除。網上亦有不少人分享青瓜磨頭後苦澀的確消失，亦有人提出並不是人人也能嘗出那陣苦味。記者決定實試「青瓜磨擦去苦」的方法，看看其成效，是傳言還是民間智慧。

請按圖看青瓜磨頭去苦做法：

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青瓜去苦方法

1. 將青瓜兩邊的頭端切開。

2. 把切下來的部分，在切口上繞圈快速地磨擦，這時會出現一些白色泡泡，磨至再沒有新的泡泡出現為止。

3. 將泡泡沖掉或切掉。

4. 另一邊同樣重複以上步驟，即成。



青瓜磨頭去苦澀味

青瓜去苦｜加工前後 味道有變？

為了比較成效，將青瓜切半，一半嘗試以上方法「加工」；另一半則不「加工」，其後再嘗嘗兩者的味道。測試前先嘗沒有「加工」的青瓜，就個人而言那陣味道說不上是苦澀，反而像是草青味較重，青瓜味一般。相反，經過「加工」的青瓜沒有那陣草青味，咀嚼時帶出陣陣的甘甜味道，青瓜味亦較前者濃厚。

沒有「加工」的青瓜（左）草青味較重，青瓜味一般；經過「加工」的青瓜沒有草青味，咀嚼時帶出陣陣的甘甜味，青瓜味亦較前者濃厚。

青瓜去苦｜青瓜苦澀 來自泡泡？

青瓜磨擦時所出現的泡泡其實是苦味的來源，也是青瓜自身含有的葫蘆素。青瓜、南瓜等葫蘆瓜科植物都含有帶苦味的葫蘆素，用來避免被蟲吃掉，以青瓜為例，葫蘆素藏在近果皮附近的維管束，透過打圈磨擦將苦味逼出來。一般而言，青瓜的苦味不易察覺，但受天氣、土壤等影響，部分青瓜含有較多葫蘆素，味覺敏感的人便吃得出來。若不想吃到「苦」味青瓜，建議事前先磨擦去苦。

青瓜的葫蘆素藏在近果皮附近的維管束，透過打圈磨擦將苦味逼出來。

部分資料來源：日本節目《大阪ほんわかテレビ》