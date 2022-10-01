秋天湯水食譜｜沙參百合豐梨湯滋陰清熱潤肺止咳　梨應否連皮煲？

沙參百合竹旳豐梨湯，可滋陰清熱、潤肺止咳。梨皮該不該吃？中醫解釋它的作用及功效。



「秋老虎」期間乾咳唇燥小心受涼

嶺南地區四季略欠分明，所以遲遲未感到秋涼，香港的九、十月日間氣溫還是很高，但一早一晚才有絲絲涼意。註冊中醫師潘仲恆解釋這時分處於「秋老虎」的天氣裏，部分人常常出現乾咳、口乾、唇燥、咽乾、便秘、皮膚乾燥等症狀，又較易放鬆對寒涼的警惕，記緊早晚加衣，防止受寒。

豐水梨潤肺止咳 存放時間短易變質

落葉知秋，秋梨正值香甜，豐水梨和雪梨都是梨子常見的品種，爽脆香甜、金瑩剔透。雪梨常用於煲湯，潤肺清燥、止咳化痰，有降秋燥的作用；取豐水梨煲湯其實也不錯，當作水果直接吃、做甜品、煲湯都能品嚐它的細嫩多汁與清甜。不過，豐水梨的存放時間短，室温下能放10天左右，若放上一段時間後，果肉變鬆軟，汁也較少。

豐水梨有潤肺、止咳、化痰、降火、解毒之用，對上呼吸道的不適均有良效，對咽喉有養護作用。其他好處包括增進食慾、有助護肝及防癌，由於果膠含量高，在幫助消化、通利大便方面有功。

沙參百合豐梨湯，潘醫師表示可清熱滋陰、潤肺止咳。

沙參百合豐梨湯，滋陰清熱、潤肺止咳。（尹嘉蔚攝）

沙參百合豐梨湯材料，各自的功效簡略︰

沙參︰養陰清肺

百合︰清心潤肺

豐水梨︰潤燥生津

陳皮︰理氣化痰



沙參百合豐梨湯食譜

按圖了解「沙參百合豐梨湯」的食材療效：

梨皮清心降火 寒濕體質慎吃

吃梨最好與梨皮一起吃，梨皮是一味中藥，性涼、味甘澀，可清心潤肺、生津降火。如果擔心果皮有農藥殘留，只要清洗乾淨就是了；不過，體質陽虛、寒濕的人就不適合進食，若經常腹瀉便溏、手腳冰涼者，也建議少吃一點。至於，整個梨是甘甜的水果，果糖偏高，糖尿病人該少吃，尿頻者吃梨也需注意，梨有利尿作用，如果夜尿頻繁，睡前最好不要吃梨，以免頻繁起床影響睡眠。

註冊中醫師潘仲恆對「沙參百合豐梨湯」的食用建議︰

～沙參百合豐梨湯可滋陰清熱、潤肺止咳。

～一星期可飲1湯碗（1次）。

～此湯屬性稍涼，體質寒濕、常腹瀉及手腳冰涼、糖尿病及夜尿頻者慎喝。

～如有疑問，請向中醫師諮詢。



沙參百合豐梨湯，屬性稍涼，體質寒濕、常腹瀉、手腳冰涼、糖尿病及夜尿頻者慎喝。（尹嘉蔚攝）

【沙參百合豐梨湯】

2-4人分量 1級難度 1小時

材料︰

沙參30克、百合30克、豐水梨1個、陳皮1塊、水1.3公升、鹽適量

做法︰

1.將全部材料洗淨，豐水梨不用去皮。

2.切開豐水梨，可切大件煲湯用。

3.大火煲滾水，加入全部材料，改細火煲30分鐘。

4.熄火，不用打開蓋焗30分鐘，加鹽時再開火煮片刻完成。

不失敗秘訣︰

~用較短時間開火煲湯，梨、百合、沙參不易軟爛溶化，可吃到湯料。

~熄火蓋焗，利用餘溫焗湯，浸出湯味。

~若不講究吃湯料，可跟從一般煮法，細火一直煲1小時，最後加鹽。