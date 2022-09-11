秋天湯水食譜｜朧脷葉羅漢果雪梨湯　潤肺止咳化痰通便4類人慎喝

朧脷葉羅漢果雪梨湯有助潤肺止咳、化痰通便，適合降秋燥滋潤一番，但是4類人要慎喝。



白露剛過，秋季的腳步更近，日照時間漸短，一早一晚溫差擴大，若不留神較易着涼。白露時分，乾燥的氣候逐漸明顯，有助潤肺及生津的食物來預防秋燥是轉入秋季的養生寶典，註冊中醫師潘仲恆建議應時的秋季湯水有「朧脷葉羅漢果雪梨湯」。

攝影︰尹嘉蔚

朧脷葉羅漢果雪梨湯，助潤肺止咳、化痰通便。

朧脷葉潤肺通便 比枇杷葉平和

朧脷葉，有新鮮亦有乾貨，街市內的花店、菜檔可能有賣，而中藥行賣乾貨朧脷葉為主，購入更方便。10元左右一紮價錢相宜，潘仲恆中醫師指出朧脷葉比枇杷葉更平和，可用於潤肺、止咳、通便。可配羅漢果、雪梨乾煮湯，羅漢果有清熱潤喉之用，雪梨乾則能潤燥生津。此份朧脷葉羅漢果雪梨湯，潘醫師還提議用無花果、蟲草花，有助健脾、益肝腎。湯水味道清甜，不用給任何調味，只需用天然的食材便能提起湯水自然清涼之味。然而，此湯屬性稍涼，平日怕冷人士、孕婦、痰多及易瀉人士要慎服，不宜多喝。

朧脷葉羅漢果雪梨湯，平日怕冷人士、孕婦、痰多及易瀉人士不宜多喝。

朧脷葉羅漢果雪梨湯材料，各自的功效簡略︰

朧脷葉︰潤肺止咳

羅漢果︰清熱潤喉

雪梨乾︰潤燥生津

蟲草花︰益肝腎

無花果︰健脾

陳皮︰理氣化痰



朧脷葉羅漢果雪梨湯食譜

按圖了解「朧脷葉羅漢果雪梨湯」的食材療效：

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註冊中醫師潘仲恆對「朧脷葉羅漢果雪梨湯」的食用建議︰

～朧脷葉羅漢果雪梨湯可潤肺止咳、化痰通便。

～一星期可飲1湯碗（1次）。

～此湯屬性稍涼，平日怕冷人士不宜多喝，孕婦、痰多及易瀉人士慎服。

～如有疑問，請向中醫師諮詢。



朧脷葉羅漢果雪梨湯，建議一般人一星期可飲1湯碗。

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