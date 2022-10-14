野餐食譜合集｜ 3款美食免糖鹽 提鮮除雪味1支減鹽蠔油搞掂！
入秋後終於感受到一點涼意，秋高氣爽，最適合約齊三五知己郊遊野餐，但吃厭了三文治、菠蘿腸仔？不如花點心思，炮製簡單健康的特色小吃。李錦記減鹽蠔油，一支已可代替糖、鹽、生粉，即使㩦帶去露營野餐，醃肉﹑炒煮及蘸點都非常方便。想IG放滿野餐打卡相，就要跟以下食譜做齊3道簡單又打卡able的野餐美食！
減鹽不減鮮 鈉含量少25%或以上
野餐不一定只有壽司、薯片、三文治，其實還有不少輕便美味的小食，最好還要少油、少鹽、少糖，配合都市人追求健康的飲食習慣，尤其高鈉的調味料不宜多用。李錦記減鹽蠔油，味道鹹甜鮮俱備，一種調味料已經足夠，不用放糖、鹽，而且鈉含量更比其他李錦記蠔油低25%或以上，鮮味卻不變，亦沒添加防腐劑、增味劑、味精及人造色素等，最適合愛健康又嘴饞的香港人。
醃肉辟雪味一次過 1唧1茶匙超方便
蠔油除了醃肉提鮮，還可有效辟除雪味。冰鮮肉總有一股難聞雪味，要有效去除，有些人會用大量調味料，但味道太濃，或有礙健康。但加入減鹽蠔油，便可輕鬆代替糖、鹽、生粉，一次過醃肉除雪味，而且蠔油細膩幼滑的質地可以均匀包住肉的表面，很快入味，節省時間。而李錦記減鹽蠔油更採用了唧唧裝設計，1唧約等於1茶匙，容易控制分量，省卻每種調味料要按比例調整分量的麻煩，簡單方便，快速提鮮。
3款簡單易做野餐美食
第一道：火箭菜和牛漢堡
1人分量 1級難度 30分鐘（未計冷藏時間）
材料：
漢堡包1個
免治和牛120克
紫洋蔥1/4個
番茄2片
火箭菜20克
車打芝士片1片
蛋白1隻
李錦記減鹽蠔油½湯匙
李錦記黑胡椒碎適量
麵包糠3湯匙
牛油適量
鹽適量
做法：
1. 免治和牛加入李錦記減鹽蠔油、蛋白、麵包糠和黑胡椒碎拌勻，並撻至起膠，靜待15分鐘。
2. 將肉漿搓成漢堡扒中間壓個凹位，冷藏30分鐘。
3. 番茄洗淨切片。
4. 紫洋蔥洗淨切絲。
5. 中火燒熱油鍋，加入紫洋蔥及鹽炒至微軟身，取出。
6. 中火燒熱油鍋，放入漢堡扒煎至熟透，取出。
7. 漢堡包塗上牛油，小火煎至牛油溶化及微微焦香。
8. 將芝士片、火箭菜、漢堡扒、番茄片及洋蔥絲按次序疊成漢堡包，即成。
不失敗秘訣：
*由於煎漢堡扒時中間會膨脹變厚，所以在漢堡扒中央壓個凹位，確保肉的中心完熟。
*由於人手有體溫會讓漢堡扒變軟，馬上即煎易散開；冷藏30分鐘，則可收緊肉的纖維，防止肉汁流失。
第二道：三色雞肉串燒
材料：
雞肉200克（切粒）
車厘茄8粒
翠玉瓜1條
黃椒1個
李錦記減鹽蠔油1/2湯匙
李錦記黑胡椒碎適量
醃料：
李錦記減鹽蠔油適量
工具：
竹籤
做法：
1. 雞肉加入李錦記減鹽蠔油醃15分鐘。
2. 翠肉瓜及黃椒切粒。
3. 用水沾濕4支竹籤，將材料串起。
4. 烤爐塗油，放上串燒以中火烤至所有材料全熟，雙面塗上李錦記減鹽蠔油及灑上黑胡椒略燒，即成。
不失敗秘訣：
*用水沾濕竹籤，可防止竹籤在燒烤過程燒焦。
*若沒有烤爐可用平底鑊代替。
第三道：番茄藜麥肉丸意粉
材料：
意粉2束
免治牛肉50克
免治豬肉50克
豆腐50克
藜麥20克
麵包糠3湯匙
蛋1隻
牛奶1.5湯匙
醃料：
李錦記減鹽蠔油1/2湯匙
番茄醬材料：
李錦記番茄醬5湯匙
罐頭番茄粒100克
煮意粉水20毫升
糖2茶匙
做法：
1. 藜麥沖洗後加水煮熟，瀝乾備用。
2. 按次序加入免治牛肉、免治豬肉、藜麥、李錦記減鹽蠔油、豆腐、麵包糠、蛋、牛奶拌混，靜待15分鐘讓材料吸收。
3. 用手將肉漿搓成肉丸。
4. 燒熱一鍋水，放入意粉按包裝指示煮至軟硬適中，瀝乾備用。
5. 中火燒熱油鍋，加入肉丸煎至表面金黃色，取出。
6. 用同一隻鍋加入李錦記番茄醬、番茄、糖及煮意粉水拌混並煮至微滾。
7. 加入肉丸，再用中小火煮至熟透。
8. 加入意粉拌勻，即成。
不失敗秘訣：
*邊煮邊將醬汁淋在肉丸上，更入味。
*製作肉漿時，建議每加入2樣材料後拌一拌，方便拌混。
*罐頭番茄所含的茄紅素比新鮮番茄多，而且更易被人體吸收。
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