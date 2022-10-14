野餐食譜合集｜ 3款美食免糖鹽　提鮮除雪味1支減鹽蠔油搞掂！

入秋後終於感受到一點涼意，秋高氣爽，最適合約齊三五知己郊遊野餐，但吃厭了三文治、菠蘿腸仔？不如花點心思，炮製簡單健康的特色小吃。李錦記減鹽蠔油，一支已可代替糖、鹽、生粉，即使㩦帶去露營野餐，醃肉﹑炒煮及蘸點都非常方便。想IG放滿野餐打卡相，就要跟以下食譜做齊3道簡單又打卡able的野餐美食！



減鹽不減鮮 鈉含量少25%或以上

野餐不一定只有壽司、薯片、三文治，其實還有不少輕便美味的小食，最好還要少油、少鹽、少糖，配合都市人追求健康的飲食習慣，尤其高鈉的調味料不宜多用。李錦記減鹽蠔油，味道鹹甜鮮俱備，一種調味料已經足夠，不用放糖、鹽，而且鈉含量更比其他李錦記蠔油低25%或以上，鮮味卻不變，亦沒添加防腐劑、增味劑、味精及人造色素等，最適合愛健康又嘴饞的香港人。

醃肉辟雪味一次過 1唧1茶匙超方便

蠔油除了醃肉提鮮，還可有效辟除雪味。冰鮮肉總有一股難聞雪味，要有效去除，有些人會用大量調味料，但味道太濃，或有礙健康。但加入減鹽蠔油，便可輕鬆代替糖、鹽、生粉，一次過醃肉除雪味，而且蠔油細膩幼滑的質地可以均匀包住肉的表面，很快入味，節省時間。而李錦記減鹽蠔油更採用了唧唧裝設計，1唧約等於1茶匙，容易控制分量，省卻每種調味料要按比例調整分量的麻煩，簡單方便，快速提鮮。

3款簡單易做野餐美食

第一道：火箭菜和牛漢堡



+ 3

1人分量 1級難度 30分鐘（未計冷藏時間）

材料：

漢堡包1個

免治和牛120克

紫洋蔥1/4個

番茄2片

火箭菜20克

車打芝士片1片

蛋白1隻

李錦記減鹽蠔油½湯匙

李錦記黑胡椒碎適量

麵包糠3湯匙

牛油適量

鹽適量

做法：

1. 免治和牛加入李錦記減鹽蠔油、蛋白、麵包糠和黑胡椒碎拌勻，並撻至起膠，靜待15分鐘。

2. 將肉漿搓成漢堡扒中間壓個凹位，冷藏30分鐘。

3. 番茄洗淨切片。

4. 紫洋蔥洗淨切絲。

5. 中火燒熱油鍋，加入紫洋蔥及鹽炒至微軟身，取出。

6. 中火燒熱油鍋，放入漢堡扒煎至熟透，取出。

7. 漢堡包塗上牛油，小火煎至牛油溶化及微微焦香。

8. 將芝士片、火箭菜、漢堡扒、番茄片及洋蔥絲按次序疊成漢堡包，即成。

不失敗秘訣：

*由於煎漢堡扒時中間會膨脹變厚，所以在漢堡扒中央壓個凹位，確保肉的中心完熟。

*由於人手有體溫會讓漢堡扒變軟，馬上即煎易散開；冷藏30分鐘，則可收緊肉的纖維，防止肉汁流失。

在漢堡扒中央壓個凹位，可確保肉的中心完熟。（陳葦慈攝）

第二道：三色雞肉串燒



+ 1

材料：

雞肉200克（切粒）

車厘茄8粒

翠玉瓜1條

黃椒1個

李錦記減鹽蠔油1/2湯匙

李錦記黑胡椒碎適量

醃料：

李錦記減鹽蠔油適量

工具：

竹籤

做法：

1. 雞肉加入李錦記減鹽蠔油醃15分鐘。

2. 翠肉瓜及黃椒切粒。

3. 用水沾濕4支竹籤，將材料串起。

4. 烤爐塗油，放上串燒以中火烤至所有材料全熟，雙面塗上李錦記減鹽蠔油及灑上黑胡椒略燒，即成。

不失敗秘訣：

*用水沾濕竹籤，可防止竹籤在燒烤過程燒焦。

*若沒有烤爐可用平底鑊代替。

第三道：番茄藜麥肉丸意粉



+ 3

材料：

意粉2束

免治牛肉50克

免治豬肉50克

豆腐50克

藜麥20克

麵包糠3湯匙

蛋1隻

牛奶1.5湯匙

醃料：

李錦記減鹽蠔油1/2湯匙

番茄醬材料：

李錦記番茄醬5湯匙

罐頭番茄粒100克

煮意粉水20毫升

糖2茶匙

做法：

1. 藜麥沖洗後加水煮熟，瀝乾備用。

2. 按次序加入免治牛肉、免治豬肉、藜麥、李錦記減鹽蠔油、豆腐、麵包糠、蛋、牛奶拌混，靜待15分鐘讓材料吸收。

3. 用手將肉漿搓成肉丸。

4. 燒熱一鍋水，放入意粉按包裝指示煮至軟硬適中，瀝乾備用。

5. 中火燒熱油鍋，加入肉丸煎至表面金黃色，取出。

6. 用同一隻鍋加入李錦記番茄醬、番茄、糖及煮意粉水拌混並煮至微滾。

7. 加入肉丸，再用中小火煮至熟透。

8. 加入意粉拌勻，即成。

不失敗秘訣：

*邊煮邊將醬汁淋在肉丸上，更入味。

*製作肉漿時，建議每加入2樣材料後拌一拌，方便拌混。

*罐頭番茄所含的茄紅素比新鮮番茄多，而且更易被人體吸收。

邊煮邊將醬汁淋在肉丸上，可以令意粉更入味。（陳葦慈攝）

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由即日起至10月27日，於惠康超級市場、百佳超級市場，可以優惠價$30購買李錦記減鹽蠔油480克裝（價值：$33.9），售完即止。



條款及細則：

• 指定超市包括：惠康超級市場﹑百佳超級市場。

• $30為建議零售價，最終價格視乎個別零售商議定。

• 貨品數量有限，售完即止。