AEON｜打邊爐食材用具優惠　封門柳脆肉鯇醬料低至42折電陶爐$250

天氣逐漸散發涼意，又是打人一月水邊爐的季節了！AEON由即日起正舉行「足料打邊爐」推廣優惠，從食材、調味料、爐具、餐具等都一應俱全，甚至以優惠價格發售低至42折。



AEON由即日起至11月9日舉行「足料打邊爐」推廣優惠，精選一系列火鍋湯底、火鍋配料及鍋具等，讓你一次過買齊各種打邊爐必備東西。食材方面，當然少不了肉類，美國頂級牛小排、封門柳等皆有優惠，另外脆肉鯇魚片由$69一包減至$49等，還有各式丸類、魚肉製品、調味料、麵類發售，部分為新登場產品，即使不吃火鍋，用作烹調食材也不錯。

請按下圖睇AEON「足料打邊爐」的食材和配料推介：

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吃火鍋除了食物重要，打邊爐的用具也不能少，今次推廣更包括不同鍋具、爐具，如：燒烤盤、蒸氣火鍋、電磁爐等，其中一款網燒套裝包括：卡式氣爐、卡式氣及網燒盤，$499全包。不過最抵買的是Origo電陶爐，原價$598，現減至$250，即42折。

請按下圖睇AEON「足料打邊爐」的火鍋廚具：

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此外，還有少量即棄餐具，如：即棄筷子、紙杯、紙碗等，雖然在家中打邊爐，還是鼓勵大家環保些，用家裡的餐具，不過如果真的有需要，也可參考一下。

AEON「足料打邊爐」推廣

日期：10月28日至11月9日

