AEON｜打邊爐食材用具優惠 封門柳脆肉鯇醬料低至42折電陶爐$250
撰文：鄧穎琪
出版：更新：
天氣逐漸散發涼意，又是打人一月水邊爐的季節了！AEON由即日起正舉行「足料打邊爐」推廣優惠，從食材、調味料、爐具、餐具等都一應俱全，甚至以優惠價格發售低至42折。
AEON由即日起至11月9日舉行「足料打邊爐」推廣優惠，精選一系列火鍋湯底、火鍋配料及鍋具等，讓你一次過買齊各種打邊爐必備東西。食材方面，當然少不了肉類，美國頂級牛小排、封門柳等皆有優惠，另外脆肉鯇魚片由$69一包減至$49等，還有各式丸類、魚肉製品、調味料、麵類發售，部分為新登場產品，即使不吃火鍋，用作烹調食材也不錯。
請按下圖睇AEON「足料打邊爐」的食材和配料推介：
+21
吃火鍋除了食物重要，打邊爐的用具也不能少，今次推廣更包括不同鍋具、爐具，如：燒烤盤、蒸氣火鍋、電磁爐等，其中一款網燒套裝包括：卡式氣爐、卡式氣及網燒盤，$499全包。不過最抵買的是Origo電陶爐，原價$598，現減至$250，即42折。
請按下圖睇AEON「足料打邊爐」的火鍋廚具：
+7
此外，還有少量即棄餐具，如：即棄筷子、紙杯、紙碗等，雖然在家中打邊爐，還是鼓勵大家環保些，用家裡的餐具，不過如果真的有需要，也可參考一下。
AEON「足料打邊爐」推廣
日期：10月28日至11月9日
SOGO感謝祭｜名牌廚具家電低至28折 LC鑄鐵鍋$988法國鍋$398兩個SOGO Thankful Weeks感謝祭｜超市食品低至4折 日本蔬果$9起！超市優惠｜百佳/惠康/759/大昌麵蛋88折 藍莓$9.9營多撈麵買1送1
AEON「足料打邊爐」推廣優惠何時舉行？
10月28日至11月9日
AEON「足料打邊爐」推廣有什麼優惠？
食品、鍋具、爐具、餐具優惠低至42折，食材包括美國頂級牛小排、封門柳、脆肉鯇魚片等，Origo電陶爐原價$598，更減至$250...