德國寶開倉｜廚電割價大優惠最平$240　飯煲蒸焗爐咖啡機低至1折

家電廚具品牌德國寶近日推出季尾開倉快閃優惠，全場陳列品及示範機低至1折發售，當中包括許多熱賣產品，如：智能飯煲、咖啡機、蒸焗爐、養生機等等！



德國寶於11月5至13日舉行季尾開倉限時9日，大量示範機及陳列品低至1折，並限量發售。貨品包括許多熱賣皇牌產品，如：隨芯咖啡機、超級全能飯煲、自製果汁的活力養生機、慳位的多功能蒸焗爐等，以及各款熱水爐、嵌入式大型電器。除了4折以下貨品及新貨之外，凡購買2件或以上產品折實價滿$1000，可額外享全單9折優惠。

請按下圖睇部分減價精選廚房家電：

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除了上述貨品，土瓜灣陳列中心另有更多減價貨品可供選購。

德國寶土瓜灣陳列中心季尾快閃開倉

日期：2022年11月5至13日

時間：星期一至六09:00-20:00、星期日及假期11:00-19:00

地址：土瓜灣馬頭角道116號新寶工商中心二期地下2-4號舖

