飛機餐宜忌｜飛機餐難食有原因！搭飛機飲食7貼士食蕉唔好食蘋果?

伴隨本港實施「0+3」入境安排後，港人紛紛計劃旅行以解「旅遊癮」。不論長途或是短途機都會迎來飛機餐，然而選擇飛機餐亦有學問，因機艙壓力及環境會為身體帶來不同反應。澳洲註冊營養師劉嘉豪（Jim Lau）分享關於乘坐飛機的飲食宜忌，以緩解當中的不適及疲勞。



飛機餐特別難食？全因氣壓濕度影響味覺

飛機餐總與「難食」一詞掛鉤，即使賣相精緻、空廚業者精心設計，味道也是一般談不上美味。事實上飛機餐「淡口難食」並不是航空公司的問題，而是我們的生理機制作出變化。根據德國漢莎航空公司（Lufthansa）曾在2010年委託德國應用科學研究機構Fraunhofer調查，運用特殊的實驗室模擬在3.5萬英尺的高空中，減低氣壓與乾燥狀態，發現在此環境下人體對鹹味與甜味的敏感度會降低約30％。因此在享用飛機餐時，自不然會使我們覺得食物比較淡味。

我們對於「味道」的感受會受到氣壓與濕度的影響，因此在飛機上鹹味與甜味的敏感度會降低約30％。（視覺中國）

飛機餐避免選意粉 進食西蘭花致胃部不適？

儘管飛機餐味道欠佳，但在長途機的旅程中仍然需要它。假如飛機餐的主食選擇正確，亦可避免味蕾「受苦」。根據紐約旅遊雜誌《Travel + Leisure》報導，原來意粉是選擇飛機餐時的大忌！基於飛機餐經過冷藏再翻熱，過程已令意粉失去水分，不再”Al dente”（彈牙）。再者，為免乘客進食時出現狼狽情況，大多飛機餐意粉不會太多汁，結果乾上加乾難以入口。

紐約旅遊雜誌《Travel + Leisure》建議選擇飛機餐時應避開意粉。（GettyImage）

在低氣壓與乾燥的環境下，不但要照顧味蕾，身體同樣地需要被照顧，食用「錯誤」食物或會令飛行旅程帶來不適及增加疲勞感。Jim將坐長途機的飲食宜忌劃分成3部分，分別是上機前3小時、在飛機途中及落飛機之後，其中有4種飲品及食物原來並不適合在機上食用。

（photo-AC）

請按圖看坐長途機飲食宜忌：

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坐長途機飲食宜忌



上機前3小時：

1. 避免進食過量精製澱粉，防止血糖波幅引致搭飛機時出現突然飢餓情況。

2. 進食2至3份複合性澱粉（藜麥、紅米或意大利粉 )。

3. 選擇蛋白質食物為主食（如雞扒、魚扒或者豆腐）。

在飛機途中：

4. 避免飲用梳打水、進食西蘭花、椰菜花和蘋果，因機艙壓力較低，腸胃中的氣體會較容易膨脹，引致有胃氣脹或者胃部不適問題。

5. 建議選用橙或香蕉以補充鉀質，防止抽筋。

6. 在機艙中，身體流失水分比在陸地快，飲用足夠水分和避免飲酒，以為身體提供足夠水分防止皮膚和呼吸道變得乾燥。

落飛機後：

7. 落飛機後可飲用電解水、食香蕉或朱古力以補充糖分和鉀質，從而紓緩疲勞。



註冊營養師劉嘉豪（Jim Lau）分享關於乘坐飛機的飲食宜忌。（受訪者提供）

資料來源：《Travel + Leisure》、Jim Lau註冊營養師