南瓜營養｜減肥護眼6好處南瓜籽防腦退化！4品種煲湯燜煮點揀好？

南瓜是萬聖節的主角，同時亦是最美味的時候，每年秋季便是當造季。南瓜不單止營養豐富，有增強免疫系統、促進減肥效果之用，而且烹調方法多樣，選對品種對料理的味道更是錦上添花。



南瓜相傳原產於墨西哥，又有金冬瓜、金瓜等等別名，其營養價值高，特別富含是維他命A及C，對維持免疫系統健康有一定幫助。同時亦蘊藏豐足的食用纖維，每100克含有0.5克纖維，可預防便秘。此外，同屬低熱量及低碳水化合物的食物，適合減肥人士食用，延長飽肚感。

南瓜6大好處：

1. 消痰止咳

2. 增強免疫系統

3. 減低患癌症風險

4. 保護皮膚

5. 維持眼睛健康

6. 促進減肥效果



（資料圖片）

請按圖看南瓜好處：

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南瓜4大品種各有特色 裡裡外外都食得

南瓜蒸、炒、煮、炸、燜、焗樣樣皆宜，裡裡外外營養豐富，全可食用。以南瓜籽為例，將已晾乾的籽放進焗爐焗做小食，口感與吃瓜子一樣。南瓜籽亦可加入麵糰中製成南瓜籽脆片、曲奇或麵包。南瓜內的籽也含有豐富的維他命E、抗氧化劑和多元不飽和脂肪酸，多吃可以減少炎症、預防腦退化症。

南瓜籽含有豐富的維他命E、抗氧化劑和多元不飽和脂肪酸。（Nick Collins/Unsplash）

南瓜湯宜用奶油南瓜 觀賞用南瓜保存期達半年

至於南瓜肉，建議可按料理方式選擇南瓜品種，如奶油南瓜甜度相對高，宜製作南瓜湯、甜品等。而臨近萬聖節，則多了觀賞用南瓜以作應節之用。觀賞用南瓜同樣也可以食用，但味道不及食用的，一般在室內通風良好的陰涼處，可達4至6個月的賞玩期。

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請按圖看南瓜4大品種及特色：

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資料來源：healthline花蓮區農業專訊