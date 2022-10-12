抹茶營養｜益心臟增免疫力6好處　做錯1步味苦澀日飲幾杯不過量？

抹茶不止可作泡茶之用，更適用於入饌，抹茶甜品亦受女士歡迎。甘甜不澀的抹茶背後蘊藏6大好處，若然在早上享用一杯，不但有助燃燒脂肪，其提神效果或比咖啡來得更好。



抹茶與綠茶有何差異？抹茶兒茶素等級最高

抹茶與綠茶總有人會將兩者混淆，誤以為是一樣的東西，只是有2個名字。的確抹茶是綠茶的一種，皆由茶葉蒸製而成，主要差別在於選葉標準與製作流程。抹茶用上茶樹枝芽頂端較嫩、較綠的葉片，採收後以蒸菁的方式，將茶葉蒸熟，以保持葉片顏色與養分，並防止葉片產生酵素作用；綠茶則多以炒菁製作，過程較為快速，但易傷及茶葉品質。

蒸完的抹茶會放至風箱烘乾，之後再分類，愈嫩、愈綠的葉片等級愈高；分類後要去掉莖和嫩芽，再冷藏，最後用機器或石臼細細地將葉片研磨細粉，抹茶粉便製作完成。

抹茶是綠茶的一種，皆由茶葉蒸製而成，差別在於選葉標準與製作流程，而抹茶通常較為細緻。（Matcha & CO/Unsplash）

抹茶6大好處 增免疫力紓緩情緒

一小匙的抹茶粉分量不多，但絕不能小覷當中的抗氧化物，最為人認識的相信是兒茶素（Catechin）、左旋茶胺酸（L-theanine），兩者能為人體帶來不少好處如預防癌症、促進心臟健康及有助脂肪燃燒等。

請按圖看喝抹茶好處：

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喝抹茶好處



1. 有助美顏抗炎

抹茶含有一種名為兒茶素（Catechin）的多酚類物質（Polyphenol），屬於一種抗氧化物，皮膚因抗氧化物的幫助，較不容易受紫外線的侵襲而提早老化，產生皺紋。維他命C及E能幫助肌膚維持年輕、有彈性，並有預防黑色素沉澱形成斑點。



2. 改善大腦功能

抹茶中的旋茶胺酸（L-theanine）能讓人處於放鬆的狀態，維持良好的腦部功能，幫助精神放鬆、思路較清晰。此外，攝取左旋茶胺酸能幫助提升專注力及提振精神。抹茶中抗氧化物蘆丁，幫助保護大腦預防失智。



3. 有助脂肪燃燒

兒茶素能促進新陳代謝，又有生熱性質，對於減重有助益，研究指出，抹茶能幫助燃燒25%甚至更多的脂肪。



4. 有益心臟

綠茶中的咖啡因和多酚能改善健康和有助降低心臟炎症，包括心臟衰竭和中風等。



5. 預防癌症

抹茶中的兒茶素、多酚和維他命C或有助防止癌細胞的生長、轉移或擴散，使癌細胞更易受化療控制有助治療，例如是乳腺癌等。



6. 控制血糖

抹茶中的多酚有助減緩身體對葡萄糖的吸收，從而降低餐後血糖飆升的機會，控制血糖水平，並有助於調節食慾，從而達到減肥效果。



抹茶不單止可沖泡飲用，更可製作成甜品。（資料圖片）

80°C熱水沏茶甘香溫潤 早上飲用提升專注力

好的抹茶略帶一種甘甜味，誘發其甘香味道亦需靠水的溫度，THE MATCHA TOKYO駐場茶師曾分享沖泡抹茶的水要用80°C，因為水溫太高會令抹茶中的單寧釋出更多，平日喝茶喝到苦澀味，就是因為單寧所致，所以適當的水溫，能讓抹茶在入口時溫潤而細滑。

雖說抹茶好處多，但其咖啡因比起綠茶高，每1克的抹茶中約含有32毫克的咖啡因。據美國食品和藥物管理局（FDA）建議，每日咖啡因攝入量應保持在400毫克或更少，以免對咖啡因產生依賴，減少可能會出現的頭痛和易怒。因此，日本營養師古山有紀建議每次飲用應「薄茶」而非「濃茶」，以2克的抹茶粉搭配60-80毫升熱水沖泡並於早餐後飲用，令兒茶素發揮作用以燃燒脂肪；旋茶胺酸以提升專注力及精神，一天可飲用3-4杯。

日本營養師古山有紀建議每次飲用「薄茶」並於早餐後飲用，有燃燒脂肪、提升專注力之用。（VCG）

抹茶粉不止沖茶、入饌 加鹽拌勻成紫菜粉？

抹茶粉除了泡茶外，也可以加入牛奶、班戟拌勻成抹茶牛奶或抹茶班戟等。若以上提及的食法亦感覺麻煩的話，不妨嘗試與鹽拌勻成調味粉！日本營養師古山有紀曾建議將抹茶與鹽依照1：1比例混和，可搭配炸物、白飯、沙律等不同食物。筆者曾嘗試將抹茶粉與鹽混合，不過比例為改變成2：1，味道與紫菜粉一樣非常神奇，輕易地攝取抹茶。

將抹茶粉與鹽以2：1混合，味道與紫菜粉相約，可搭配炸物、白飯一同食用。（資料圖片）

資料來源：早安健康、Insider