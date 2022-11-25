廚具減價｜美亞廚具聖誕特賣3折起最平$16.5　鑄鐵鍋$289保溫超強

美亞廚具（Meyer）2022聖誕特賣減價優惠，多款炒鑊、平底鑊、煎鍋、湯鍋、廚具套裝及各式廚房配件低至3折起發售，廚具套裝6件售$99，平均每件$16.5。



美亞體驗店及特賣場環境。（資料圖片）

美亞廚具聖誕特賣由12月1日至1月2日在觀塘體驗店及網上店同步舉行，共26組減價貨品。各式鍋具包括易潔鍋具、不銹鋼不黏煎鍋、鑄鐵煎鍋及湯鍋齊全，指定商品配送湯勺、鑊鏟。減價品最平低至3折發售，粉藍色不黏鍋具套裝12件只售$359，平均每件$29.9；有蓋鑄鐵湯鍋24cm保溫特強賣$289；有蓋不銹鋼高速鍋20cm，由$1999減至$999。

按圖看清貨特價廚具共26組減價貨品（按售價低至高排列）︰

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美亞廚具2022聖誕特賣活動資料︰

日期：2022年12月1日至2023年1月2日

營業時間︰星期一至日，上午10時至下午8時

地點：觀塘道382號地下美亞廚具體驗店

備註︰本店接受現金、EPS、八達通、信用卡或支付寶付款，消費滿$200享2小時免費泊車服務。網店Potsandpans.hk同步進行優惠，購物滿$300免運費。