揀急凍蔬菜貼士｜冷凍蔬菜缺乏營養？煮前解凍4大誤解1情況不宜買

急凍蔬菜節省很多處理蔬菜的時間，有人認為急凍蔬菜欠營養，不過事實是急凍蔬菜放置12個月，相比新鮮蔬菜的維他命C含量更多。用急凍蔬菜還有4大誤解，其中之一就是隨便挑，便匆忙離開，忽略了留意它們是結成一大塊，抑或是塊塊分明，前者其實已變質。



急凍蔬菜，其實不僅只有急凍三色豆，走走更西化的超市，會發現更多急凍蔬菜包，包括急凍西蘭豆、急凍法邊豆、急凍秋葵、急凍水果莓等。如果你的日常飲食傾向吃西餐，平日又想多吃一些蔬菜，卻很夜才下班，市場的鮮菜已經所剩無幾，又或者你已疲累到不想又洗又切，亦沒有人照顧你的起居飲食。容許誇張一點說急凍蔬菜是「救命糧」，不用解凍，煮滾水之後，倒入急凍蔬菜，灼熟、瀝水，便可起筷。

急凍蔬菜節省很多處理蔬菜的時間。（尹嘉蔚攝）

急凍蔬菜沒有營養？

澳洲註冊營養師 Lyndi Cohen在英國《每日郵報》受訪時指，急凍蔬菜在雪櫃中放置12個月，相比放置了7天的新鮮蔬菜，前者的維他命C含量更要多。她解釋因為蔬菜暴露於氧氣時會慢慢氧化及失去營養，而雪櫃的冷凍室卻可阻止蔬菜中的酵素、抗氧化劑和營養流失，情況像「凍齡」不老一樣。

按圖有科學解釋了解更多冷凍蔬菜的營養︰

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急凍蔬菜4大誤解

不過，購買急凍蔬菜有幾個小提醒，聽來十分鎖碎，但也值得參考。在挑選和使用急凍蔬菜時，大眾普遍有 4 個誤解。

按圖了解內容︰

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誤解1︰急凍蔬菜要解凍使用

不管任何急凍蔬菜都不用解凍便可直接烹調，由於它們普遍是很細塊，製作時又經過殺菁（稍微汆燙）處理，因此急凍蔬菜並不需要煮太久。作簡單沖洗，然後下鍋煮即可。如果解凍後才用，會發現那些急凍蔬菜的質地變得又軟又爛口感很差。

誤解2︰烹調時過早加入

因為急凍蔬菜很快便煮熟，如果食譜中會用到急凍蔬菜，不要太早加入，以免因烹煮過久而流失更多營養及令口感變差。急凍蔬菜包裝上通常有建議烹煮時間，那是很好的參考，尤其用於灼、炒、燴等烹調方式。

急凍蔬菜都不用解凍便可直接烹調。（photo AC）

誤解3︰隨便執便匆忙離開

選購急凍蔬菜時，建議摸摸包裝內的蔬菜，塊塊、粒粒分明的為最理想。若發現裡面的蔬菜全部黏在一起，表示這些急凍蔬菜從工廠至銷售點途中，已發生解凍後又重新被急凍的情況，這樣的急凍蔬菜失去原本的水分及些許營養素，顏色、味道和質地也可能較差。

買急凍蔬菜揀粒粒分明的最理想，防止因解凍後又冷凍的過程破壞營養、顏色及味道。（尹嘉蔚攝）

誤解4︰急凍蔬菜可放到永遠

食物皆有期限，急凍蔬菜亦不例外，美國農業部（USDA）表示，蔬菜含有的酵素會讓蔬菜組織持續產生變化，即使將蔬菜急凍，酵素的活動不會停止，只是變慢而已。故此，如急凍蔬菜包裝上的保存期限標示 1 年以上，USDA建議也在 1 年內用完，避免發生味變、色變和口感改變。

參考資料︰DRUM/HUFFPOST