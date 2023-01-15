煮番薯貼士｜微波爐叮番薯做漏1步易爆炸！安全叮熟5步驟蓬鬆濕潤

煮番薯最快的方法，用微波爐煮，700W/70P，稍大的番薯（包裹濕廚紙）叮6分鐘，細細條的番薯（包裹濕廚紙）叮5分鐘，中途打開微波爐將番薯翻轉一次。方法高效、快捷、安全。

攝影︰尹嘉蔚



微波叮番薯會爆炸？

以往日本電視節目《ハナタカ！優越館》做過實驗，把一條生番薯赤裸裸地放入微波爐一口氣叮到17分鐘，然後番薯起火。民眾便擔心將生番薯擺入微波爐煮或加熱，如果不懂處理，一不小心會付之一炬。然而，環球各大大小小的廚房，有不少人示範過用微波爐煮薯仔、煮番薯，不只成功而且安全，他們的分享成為了實用的入廚貼士及技巧（Kitchen tips and tricks）。

如何安全地用微波爐煮番薯？

有些微波爐有焗薯的功能，用家可多加善用。如果沒有焗薯功能的話，以下示範一個快速及簡易的方法用微波爐煮熟番薯，操作及原理也適用於煮熟薯仔。

用微波爐煮番薯，高效快捷，適合尺寸細的番薯。（尹嘉蔚攝）

見下圖用筷子也可以插穿番薯，證明完全可以煮熟，做法亦安全。番薯的大小會影響烹飪時間，用微波爐煮番薯，適合那些尺寸細的日本、台灣、印尼番薯。假如你喜歡吃美國產的大紅薯，那就不建議用微波爐烹調。

緊記戳洞、用濕紙包好！用中高火叮5或6分鐘便完成。（尹嘉蔚攝）

戳洞、用濕紙包好 用中高火叮5或6分鐘

要留心不可用最高火（Full power），因為火力太猛，太易將番薯叮燶、叮乾；若用低火，烹調時間亦太長，不符合快捷的原則。用中高火700W/70P，稍大的番薯叮6分鐘，細條的番薯叮5分鐘，煮到約一半時間即3分鐘，暫時撳停，打開微波爐將番薯翻轉，之後續煮餘下時間。

按圖有詳細示範︰

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步驟1︰在全條番薯上戳洞。

步驟2︰用廚房紙完全包覆。

步驟3︰弄濕整條番薯後瀝水。

步驟4︰用器皿盛起，放入微波爐，揀中高火、按5或6分鐘（看尺寸）。

步驟5︰叮了約3分鐘，將番薯翻轉，續叮餘下時間完成。