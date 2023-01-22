蜜柑剝皮貼士｜減白絡口感更滑只靠雙手 剝皮前只需多做1個動作
撰文：尹嘉蔚
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剝柑的時候，家人朋友總會分「柑」同味。新年與冬天當造的蜜柑，清甜多汁。雖然柑肉上的白絡既高纖，又有降血脂的功效；不過，太厚重的白絡，咬嚼時多渣，難免破壞口感。日媒分享一個十分簡易的方法，減少白絡黐住柑肉。記者也跟着嘗試，果然妙！
攝影︰尹嘉蔚
剝柑前搋10秒 白絡黐皮不黐肉
方法實在好簡單，由頂或由底部開始剝皮也無傷大雅，最重要是剝柑皮前搋、搋、搋約10秒。不用太用力，比搋湯圓的力度稍大，感覺雙手已經為蜜柑帶來壓力就夠。經雙手搓揉後再剝柑皮，蜜柑大部分白色纖維會黐住柑皮而非柑肉，就可以大大減少吃到白色的絲。
按圖看減少蜜柑白絡黐果肉示範︰
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白絡健康功效 降血脂控血糖血壓
稍微下工夫，蜜柑口感更好，其實柑橘上白色的絲營養豐富，建議大家不要完全撕走。台灣營養師高敏敏表示，柑橘上白色的絲有營養，有助抗便秘、防感冒。白絡又稱「橘絡」，富含膳食纖維、橙皮苷，還可助抗炎、降血脂、控血壓、控血糖等；膳食纖維也增加咀嚼時間，令飽足感加強。相關文章︰柑橘營養｜柑橘白絲勿剝掉！抗炎降血壓富含7大營養素日限吃多少?
如何減蜜柑白絲？
剝皮前搋蜜柑約10秒，蜜柑大部分的白色纖維會黐住柑皮。
蜜柑白絲有益嗎？
營養師表示，柑橘上白色的絲「白絡」助抗便秘、防感冒、抗炎、降血脂、控血壓、控血糖等。