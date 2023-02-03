元宵宜忌｜湯圓長壽麵5大增運食物　10大禁忌招財神勿吃雪糕洗頭

中國情人節元宵為農曆正月十五，是新年後的首個月圓之夜。民俗過新年有不少忌諱，元宵也不例外，民間流傳10大禁忌，品嚐5種傳統食物，以求來年順景好運氣。



搖元宵包湯圓 5大增強運勢食物

元宵節歷史悠久，又稱為上元節，華人傳統會吃湯圓、元宵、賞花燈和猜燈謎。湯圓、元宵其實是兩種不同食物，但外貌近似而常被混為一談。「元宵」以甜的居多，通常是棗泥、花生、芝麻等，將甜餡料切成塊狀的大小，在放滿乾糯米粉的竹篩上，由師傅們用力地搖，在搖的過程中反覆噴水，直到將「元宵」搖成圓滾滾的形狀，煮、炸、蒸皆可。

搖「元宵」製作。（中央社@cnataiwan YouTube截圖）

「湯圓」是用偏濕及有張力的糯米糰，將鹹或甜的內餡包入，搓成球形，再用水煮滾、浮面即成。雖然做法不一樣，但寓意相同祈求團圓、圓滿的心願是一樣的。

包「湯圓」，將糯米粉、水、糖混合先製成皮，再包入餡料。（尹嘉蔚攝）

除了湯圓，命理專家孟冠辰建議在正月十五那天，有五大食物有助增強運勢，祈求整年平安，包括以下︰



1.湯圓：求全家團圓，事事圓滿。

2.生菜：諧音「生財」，求財運亨通。

3.餃子：形狀似元寶，象徵吃元寶求招財進寶。

4.麵條：長長的麵條，象徵增福添壽，喜慶綿綿。

5.年糕：求運勢年年高升。

元宵節10大禁忌

元宵當日也代表春節的結束，華人習俗上過新年有不少忌諱，元宵當日的禁忌，細看下不比年初一少。至於，是否少做一樣會累及全年無運行，信不信由你。

按圖看元宵節10大禁忌︰

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忌吃冰凍食物、米缸見底趕走財運

在飲食方面，吃湯圓時不要敲碗，因為古代只有乞丐才敲碗。不要吃冰凍食物，民間流傳屬於武財神的「寒單爺」怕冷，因此不要吃冰凍的食物，以免財富遠離。家中的米缸絕不能見底，在古代象徵有「斷炊」的惡兆，錢財見底恐影響財運。不宜殺生，元宵為福星「天官大帝」生日，福星下凡忌殺生。

元宵禁忌 之一，避免借錢給別人，否則會將好運借出。（Unsplash）

不宜剪髮穿黑白 避免借錢給人

生活衣履方面，因元宵是天官大帝的生日，勿爭吵講粗口，以免觸怒神明。避免借錢給別人，否則會將好運借出。家中要光猛，如果家中太暗象徵前途暗淡，因此古代在元宵會點燈籠照明。避免洗頭及剪髮，髮諧音「發」，剪髮、洗髮會溜走財運，錢財流動大難以累積。不宜穿白色、黑色衣裳，因元宵為喜慶日子，黑白素色衣服為白事所穿。最後，身穿的衣服不可有破損或弄破，以免錢財破光。

*以上為民間習俗說法，切勿過度迷信。

參考資料︰CTWANT/聯合新聞網/Women's Health