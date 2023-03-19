移民英國｜一個男人移英學蛋炒飯　網民熱議蛋白蛋黃分開炒係錯？

蛋炒飯做法、蛋炒飯食譜、蛋炒飯如何炒才做到「金包銀」效果？一位男士獨自移民到英國後，嘗試自己學煮蛋炒飯，睇YouTube教蛋白、蛋黃分開落，並在討論區上分享自己第一次蛋炒飯的成果，網友紛紛留下自己的建議。



一個人移英學煮蛋炒飯

這位男士分享了自己煮的「三色豆生菜沙嗲醬辣椒蛋炒飯」，表示自己本身不懂下廚，單人匹馬移民到英國，試試開爐學煮。他在Tesco超市買了一盒蛋（6隻）、一盒英國腸要£6英鎊（折約港元$56.7）。記者3月17日查看Tesco英國超市官網，一盒「Large Free Range Eggs 6 Pack」要£1.70（未連稅）、「Finest 6 Cumberland Pork Sausages 400G」售£3.25（未連稅）。如果連稅計算，在英國超市買1隻雞蛋大約是港元$3。看這位移英男士所分享的圖，以第一次入廚來說，成果不算差。他自己覺得味道OK，只是下多了辣椒，好辣！又笑自己煮「頹飯」。網友看完他的分享，部分人鼓勵他以後繼續嘗試，成果不賴。又提議他學煮意粉，慢慢再搭扒類，更易學成似餐廳水準。如果思鄉，首推學做燒肉腩仔，有煤氣焗爐最易整；其次學叉燒。

蛋白、蛋黃分開落？

不過，亦有部分人覺得蛋白、蛋黃分開落來炒飯，此做法不妥，「邊個教蛋白、蛋黃分開落？蛋白癡鑊底飯就一嚿嚿」、「識炒飯的人一定依次先落油、全蛋蛋漿、白飯、配料」。那邊廂，有人舉例國內大廚YouTuber王剛是蛋白、蛋黃分開炒。緊接有人解釋，他用酒家中鑊，爆炒當然香。不過，家居火候不夠猛，又用細鑊，再努力炒都沒有鑊氣。

然而，蛋炒飯承如有網友說是各師各法，有人喜歡「蛋包飯」，有人愛粒粒分明，有人只認為隔夜飯才夠爽身，有人反駁少水煮新鮮飯，一樣炒得出色，生鐵鑊溫度及油溫要夠猛便不會黐底。也有人用煎！用凍飯炒，邊加熱邊壓平，有少少焦香後翻到另一面煎，用少少油都不黐底；更有人說不如出去食啦……

你如何整蛋炒飯？（圖片︰photo AC）

資深大廚蛋包飯做法

記者曾訪問過有廿多年教廚經驗的尤瑞昌師傅，請教他煮蛋炒飯的心得。尤師傅傾囊相授，解釋蛋炒飯，又名「金包銀」、黃金炒飯、金鑲白玉，看似簡單但也考起不少入廚之人。尤師傅的方法是將蛋白、蛋黃分開用，將蛋黃完整包裹新鮮飯粒，做到「金包銀」的效果，萬一飯粒太濕，蛋黃的卵磷脂可吸收飯粒的水分。新鮮熱飯不宜用全蛋拌勻，因為蛋白水分多，飯粒會濕。只用蛋黃來拌勻，完成後的蛋炒飯會做到甘、香、鬆、散！火候不宜用猛火，以免炒燶。

資深大廚蛋炒飯做法及入廚貼士▼▼

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可能有人會先將全隻雞蛋拂勻，然後炒蛋，再下隔夜飯炒勻。或者先炒隔夜飯，再加蛋漿拌炒。不過，尤師傅指以上兩者未能做到「金包銀」的效果，甚至出盡力炒也「撈唔勻」蛋及飯。如果想加配料，使蛋炒飯的顏色更豐富，可加菜粒、薑粒或蔥花。先將菜粒炒熟，瀝乾菜汁備用。另一方面加熱油鑊，依次炒香薑粒，落蛋白，加蛋黃飯炒勻，最後撒入蔥花完成。