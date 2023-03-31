入廚貼士｜防砂糖結塊只需加1種零食入糖罌　回復鬆散3招粒粒分明

砂糖放久了會變硬、結塊，要用匙羹摏開才能弄散糖粒。想防止砂糖結塊，只要放一樣零食入糖罌就可以解決問題。



糖罌放入棉花糖 預防砂糖結塊

不只久久沒有開動的砂糖，乾燥天氣也會令砂糖變硬結塊。砂糖會凝固主要是因為甘蔗等原料容易乾燥，不是因為糖受潮而結塊。舀糖時想保持順暢，要用密封的保存罐儲存，保持濕度穩定。另外，可以放入一些棉花糖，2-3粒便可，因為棉花糖含水分，將它們與砂糖放在一起，可以控制糖的濕度。不過，要定期換棉花糖，時間太久會發霉。至於，那些仍在包裝袋內的砂糖，最好用夾拑實開封口，或者放在密封容器中，避免接觸空氣。

棉花糖含水分，與砂糖放在一起，可以控制糖的濕度。（圖片︰日本Grape）

砂糖結塊回復鬆軟3招解決

至於，要將結塊後的砂糖回復粒粒分明，至少有3個方法▼▼

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1.將結塊的砂糖放入微波爐，假如糖罌的物料可微波就更方便。用中火左右漸次加熱，每次約20秒，直至砂糖回復鬆散，加熱時隨時注意糖塊的變化。

2.將糖罌放入雪櫃急凍約2小時後取出，回室溫20-30分鐘，砂糖恢復鬆軟。

3.弄濕一張廚房紙，扭出多餘水分，將濕廚紙蓋在糖罌上，冚蓋，在室溫放置一晚，翌日砂糖回復鬆散。

舀糖時想保持順暢，要用密封的保存罐儲存，保持濕度穩定。（圖片︰photo AC）

參考資料：日本Grape