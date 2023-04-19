當造海鮮｜老虎蟹都要食！中華虎頭蟹鮮甜爆膏如大閘蟹哪裡買到？

「老虎蟹都要做...」這句話大家聽得多，原來香港真有一種蟹稱「老虎蟹」，正名為「中華虎頭蟹」，體型約手掌大小，蟹殼上有兩個黑黃色的圓斑，看起來像一個老虎頭。早前有網民在街市見到，買回家中品嚐，盛讚鮮甜無比，你又吃過未？



海鮮群組力薦 蟹仔細細鮮甜爆膏

社交平台海鮮群組一直火熱的「老虎蟹」，向來可遇不可求，不少網友食過中華虎頭蟹後，都讚不絕口，並稱牠雖然蟹仔細細，但膏多於肉，以為自己在食大閘蟹。雖然蟹膏及蟹肉帶有輕微甘味，但也無比鮮甜，為近年社交平台海鮮群組中，網友極力推薦的其中一種海鮮。

按圖看「老虎蟹」真身及爆膏情況：

老虎蟹真名中華虎頭蟹 生長緩慢不常見

中華虎頭蟹屬虎頭蟹科、虎頭蟹屬甲殼類動物，色澤鮮豔但外型奇特，頭胸甲圓形，表明有顆粒狀隆起，而鰓位各有一個呈深紫色圓斑，如虎眼狀，雄性腹部短小呈三角形，最大約8.8毫米，雌性卵圓形，最大約7.6毫米。

中華虎頭蟹分布於朝鮮以及中國大陸的廣東、福建、浙江、江蘇、山東半島、渤海灣、遼東半島、遼東灣等地，生活環境為海水，常棲息於淺海泥沙，其生長十分緩慢，一隻半斤重的虎頭蟹，需要生長三四年，隨著海洋沙灘環境污染日趨嚴重，虎頭蟹已經買少見少。

資料來源（網上圖片）

真正海鮮價 最便宜$40一份

老虎蟹價格十分飄忽，有網友在「香港街市魚類海鮮研究社」群組分享，天光墟魚市場以$30買到一份雜蟹，當中有4隻是老虎蟹；亦有網友以$40買到一份約有8隻，也有網友以$100才買到一盤8隻，以蟹仔細細來說，老虎蟹的價格亦算便宜，當中以雜蟹形式購買，價格會比較便宜。

按圖看網友分享街市遇到的「老虎蟹」：

可遇不可求 離島街市或天光墟魚市場偶爾出現

楊屋道街市檔主表示，中華虎頭蟹並非常見的蟹類，也非不在他們的訂貨名單當中，在一般街市不易買到，可以說是可遇不可求，通常由一些本地漁民提供，每次可能只有十多隻，會夾雜其他蟹類當雜蟹出售，在離島街市或天光墟魚市場較大機會遇見，所以，當見到這種中華虎頭蟹，就「老虎蟹」都要買來食啦！

資料來源（網上圖片）