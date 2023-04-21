食香蕉貼士｜護心助眠晚上幾點食最好？成熟3階段建議最佳食法

香蕉什麼時候食最好？台大營養學者指香蕉最好在晚飯後2-3小時內吃，甚至在宵夜時吃，有助身體更好吸收香蕉的營養素。



吃香蕉有哪些好處？

香蕉富含鉀、鎂、維他命C、B6，有助護心、健骨及提升免疫力。此外，香蕉含有色胺酸，它是合成血清素的物質。血清素是一種神經傳遞物質，可以幫助穩定情緒和調節睡眠，對促進睡眠或有幫助。

台大營養教育與傳播講師洪泰雄指吃香蕉的最佳時間是晚餐後的2-3小時內。（圖片︰Unsplash）

吃香蕉最佳時間

台大營養教育與傳播講師洪泰雄在個人社交平台上分享，吃香蕉的最佳時間是晚餐後的2-3小時內，此時血糖水平逐漸下降，可幫助身體更好地吸收香蕉中的營養素。如果有吃宵夜習慣的人，可考慮吃香蕉來取代高熱量或高糖分的食物。想控制體重或糖尿病患者，建議可適量吃香蕉，或選未完全成熟的香蕉，糖分含量相對較低。

香蕉不同熟度各有風味

香蕉一般分為未成熟、半成熟和完全成熟三階段。未成熟，還有點帶青色的香蕉口感較硬、味道淡，適合烹調；半成熟的香蕉口感柔軟、味甜，直接吃更好；完全成熟的香蕉口感最軟、甜度高，用於製甜品或拌成果汁。

了解青蕉和黃蕉對身體的影響▼▼

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香蕉什麼時間吃最好？ 晚餐後的2-3小時內，台大營養學者指此時血糖水平逐漸下降，可幫助身體更好地吸收香蕉中的營養素。 香蕉有什麼營養素？ 鉀、鎂、維他命C、B6及色胺酸等。

參考資料︰洪泰雄營養教育FB