蟹柳成分｜蟹柳沒蟹吃太多或阻礙鈣吸收　蟹柳連膠套下鍋有害嗎？

蟹柳沒有蟹肉成分，是火鍋常用料之一；不過原來吃太多，會影響鈣質吸收。



煮蟹柳拆膠套

紅面白肉的蟹柳，大部分都沒有蟹的成分，主要由魚漿、澱粉、色素和香料等製成，模仿蟹的外觀和風味，外層的膠紙包裝，一定要拆開才丟入火鍋內去。台灣食藥署指，塑膠類材質在高溫下的結構較不穩定，不建議長時間高溫烹煮，煮蟹柳應拆掉外層塑膠套才是安全。

蟹柳沒有蟹的成分。（圖片︰photo AC）

吃過量蟹柳或影響鈣吸收

營養師程涵宇在個人網頁中分享，指蟹柳和真正的蟹肉營養相差甚遠，真正的蟹腿脂肪及熱量低，碳水化合物也低，卻有高蛋白質、礦物質例如鋅、鈣、鎂，營養十分豐富，可強化人體免疫系統，維持血壓穩定等作用。

而加工肉蟹柳，熱量主要來自碳水化合物，在製作過程中會加入結著劑用來增加食物的保水性來提升口感及風味，但程提醒攝取過量這種磷酸鹽類的結著劑，可能影響人體對鈣質的吸收。

下圖有蟹柳工廠製作蟹柳的過程▼▼

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蟹柳有蟹肉嗎？ 市售的蟹柳棒沒有蟹肉成分，多數由澱粉、魚漿等做成。 蟹柳影響鈣吸收？ 營養師指蟹柳製作過程中會加入結著劑用來增加食物的保水性來提升口感及風味，這種結著劑為磷酸鹽類，攝取過量可能影響人體對鈣質的吸收。

參考資料︰食藥好文網/台灣營養師程涵宇