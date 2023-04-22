入廚貼士｜牛油紙、錫紙6大分別烤菜焗魚點揀好？用錯小心中毒！

牛油紙（Baking Paper）和錫紙（Aluminium Foil）都是廚房常用的物品，一直以來，牛油紙較常用於烘焙方面，而錫紙則較常用在烤焗肉類上，究竟兩者在使用上有什麼分別？



牛油紙、錫紙（攝影：黃偉麟）

牛油紙、錫紙：矽膠層vs鋁箔紙

牛油紙，是一種經過化學處理後加入矽膠層的紙張，用硫酸或氯化鋅浸泡後，再加上矽膠塗層，傳統為咖啡色。錫紙，最初是以錫製成，可是錫味會留存食物之中，及後，鋁的價格下跌便取代了錫紙，成了現代的鋁箔紙，而且對大自然害處較少。

按圖看牛油紙、錫紙的6大分別：

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耐熱程度：錫紙耐熱度高達400°C

牛油紙：耐熱高達攝氏230度，適用於烘焙包餅或烤焗蔬菜。錫紙：耐熱高達攝氏400為度，適用於高溫烤焗肉類及魚類。

牛油紙適用於烘焙包餅或烤焗蔬菜。（cala＠unsplash）

使用方面：錫紙易塑型防水分流失

牛油紙：需要噴濕才可以固定於焗盤或氣炸鍋，而且難於定型，包裝不妥令食物漏汁。但其防油及防水性能佳，可以重覆使用而不影響效果。錫紙：可根據食物的形狀來塑型，緊貼食物的表面，可防止水分或肉汁流失，保持食物的鮮嫩度。

錫紙可緊貼食物表面，防水分或肉汁流失。（M W＠Pixabay）

受熱速度：光面傳熱更快更均勻

牛油紙：紙質較韌，傳熱性較錫紙差，而且受熱的輻射會較不均勻。錫紙：光亮面有良好的傳熱性，讓食物更迅速地受熱，如烤焗肉類及魚類方面，可大大地縮短烹時間，可以讓食物受熱的輻射均勻，並減少開裂現象，讓食物的賣相更好。

烤焗效果：牛油紙不黏省油減脂

牛油紙：其矽膠塗層令紙張在不噴油的情況下，也能產生不黏效果，所以烘焙方面效果更好，面對黏性較高的食物如曲奇及蛋糕的粉漿，牛油紙的矽膠層可以保持不黏情況。烤焗蔬菜方面，使用牛油紙同樣可以省油，塗層可讓蔬菜在不噴油的情況下不黏，達至低油低脂的效果。錫紙：如果烤焗食物本身不會釋出油脂，又沒有在錫紙上塗油，錫紙會比較容易與食物沾黏在一起。

安全性：牛油紙高溫易燃、錫紙忌入微波爐

牛油紙：適用於焗爐、氣炸鍋及微波爐，使用的範圍較廣，白色的牛油紙是經過漂白，建議使用傳統的啡色牛油紙。不過，烤焗不能高於230度，否則有燃燒的可能。錫紙：不能用於微波爐內，金屬材質對微波爐反射作用，加熱過程中容易出現爆炸。而酸或鹼性食物，有機會令錫紙產生化學反應，侵蝕紙身釋出金屬離子，對人體的神經系統有害。

資料來源：Southern Living、TasteofHome