蘋果營養｜青蘋果維他命C是紅蘋果2倍！營養比併控血糖血壓揀哪款

講起青蘋果，大家可能會聯想到青黃色的王林蘋果，原來，青蘋果是指一種產於新西蘭的青色蘋果，在80至90年代十分流行，其質感比較爽脆，可是味道又酸又澀，但原來它的營養價值不比紅蘋果低，而維他命C更比紅蘋果高出2倍。



雜交品種原產新西蘭

蘋果是全球四大最受歡迎水果之一，全世界人每年食約4000億個蘋果，當中紅蘋果佔大多數，而又酸又澀的青蘋果，近年甚至消失於超級市場及街市，只有少量大型超市才有售。青蘋果是一種原產於新西蘭的蘋果。在1868年由一位「老奶奶」瑪麗亞史密斯無意中種植出來，是由歐洲野蘋果和一般的蘋果授粉而產生，屬於一個雜交品種。在80至90年代的香港，當時未有大量國內及日本蘋果進口，青蘋果也頗受歡迎，時至今日，青蘋果已慢慢失寵，通常只用作烹調西餐或沙律上使用。

按圖看青蘋果紅蘋果營養價值比較：

+ 5

青蘋果含更多磷和鎂 助穩定血糖血壓

註冊營養師蕭婉芹就兩種蘋果作出比較，以香港食物安全中心提供的資料，一般青蘋果比紅蘋果低卡低脂，碳水化合物和果糖也略低於紅蘋果。當中，青蘋果的膳食纖維更比富士紅蘋果高出超過1.6倍！

在微量營養素中的含量，青蘋果也比富士紅蘋果優勝。維他命C的含量是紅蘋果的兩倍，青蘋果亦含有更多的磷和鎂。磷是維持骨骼和牙齒健康的重要元素，鎂能協助身體所需的蛋白質合成，調節神經系統、穩定血糖和血壓等。不過，含量其實相距不多。

按圖看青蘋果紅蘋果其他比較：

雖然以上比拼，青蘋果都比紅蘋果優勝，但紅蘋果也有它的好處，紅蘋果的花青素較多，顏色愈深花青素含量愈高，花青素帶助穩定血糖、維持大腦健康及增加眼部血管的血液流量，促進新陳代謝，進而改善眼睛疲勞。但其實除了蘋果的品種，種植蘋果的土壤養分，收割的時間和儲存的環境，都會影響蘋果內的營養素含量。

最後，兩種蘋果都含有豐富的果膠(pectin)，而果膠是一種植物水溶性纖維，有助於降低血液中的壞膽固醇。果膠更能被腸內的益生菌發酵，轉化為短鏈脂肪酸，有助於減低多種慢性疾病的風險。要留意，愈趨成熟的蘋果，其果膠含量愈少。去了果皮的蘋果，也相比連皮吃的蘋果勁減超過25%的纖維量。

相關文章︰蘋果營養｜果皮多酚是果肉6倍減中風機會！5營養素助防癌心

「蘋果皮」有多營養？（點圖閲讀👇👇👇）

+ 4

請按以下各圖，了解水果檔販鑒別美味蘋果的方法︰

+ 19

相關文章︰【蘋果營養】減肥強心臟6大好處 提升抗氧化物吸收要這樣吃！

請按下圖了解蘋果對健康的6大好處︰