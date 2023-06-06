廚房裝修｜櫥櫃長期受潮層板爆開！専家教3招補救1款材質可避免

由於廚房屬於潮濕之地，而且多電器，因此廚房櫥櫃的板材除了要考慮價格，更要著重其承重能力、防潮能力、耐用性、是否容易清潔等，一旦選用錯誤板材，除了影響外觀，更有機會引發危險。近日有網民在《家居維修交流平台》發文表示，櫥櫃門下放置了蒸焗爐，櫥櫃長時間被蒸氣燻焗，導致廚櫃板層爆開，望尋求修理方法。



按圖即看事主櫥櫃板材損毀情況：

蔗渣板發脹無得救？ 網民建議事主自行加裝扶手

按圖即看網民評論及建議：

事主發文後，不少網民質疑事主為何要選用蔗渣板作為櫥櫃的內部板材，事主則回覆指是「新樓發展商連埋」，他亦非常無奈。不少網民都表示蔗渣板一旦受潮發脹基本上等同報廢，著事主直接將整個門板更換才能「斷尾」，不過，亦有網民獻計，指可以嘗試用強力超能膠將爆裂位置重新黏合，亦有網民建議事主可自行購入並在櫃門位置安裝鋁合金扶手或不鏽鋼門邊，不但價格相宜，效果亦不錯。

專家教路用G夾壓實 慳返500蚊維修費

記者將相關圖片展示予裝修學校院長鄧世民（Simon），Simon表示，蔗渣板在製作過程中也是使用壓實黏合的原理，用Ｇ字夾將門板壓實黏合是可行的建議。他又指就事主情況，可以換封邊條解決問題，惟維修得好都需要技巧，故不建議事主自行更換，而坊間維修師傅換廚櫃門連上門安裝報價約$500港幣。

Simon又指，如果想不理會它也並非不可行，只要避免板材繼續接觸水氣，情況並不會惡化。但如果一直讓板材接觸水氣，蔗渣板會愈來愈霉，會因霉菌積聚而出現衛生問題，屆時便得不償失。

櫥櫃內部板材４分類 夾板防潮功效最佳

香港長期天氣潮濕，加上廚房經常有水蒸氣和煙霧，日子久了廚櫃門板容易出現發霉彎曲跡象，因此選擇正確的櫥櫃板材和飾面尤其重要。

生態板是近年較常用的傢俬材料，有板材在中間，較常見的是蔗渣板和夾板，然後用膠板包圍覆蓋，將板材和飾面完美「啤」實。Simon表示由於被膠板包圍，水氣無法進入，故即使裡面的是低密度板材，都仍能達到防潮作用，板材只會帶來承重分別。不過，如果並非使用生態板，便會收到水氣影響，則要了解各類內部板材特點才能挑選出適合自己的廚櫃門板。

按圖即看櫥櫃內部板材４分類：

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１ 蔗渣板 價錢平防潮表現差

真正含有蔗渣的蔗渣板早已隨著時代進步被淘汰，現在香港市面上的蔗渣板由木糠等碎粉黏合而成，泛指低密度纖維板。蔗渣板雖然價錢便宜，但由於密度較低，蔗渣板的承重、防潮能力都相對遜色。如果用作廚房櫥櫃的內部板材，容易受潮發脹導致爆裂變形。

２ 中密度纖維板 價錢承重力中等

中密度纖維板最常用於製作訂造傢俬。纖維板以木碎和黏合劑為原料，用高溫壓製而成；並根據密度分為高、中和低密度纖維板。纖維板表面平滑、能輕易配合不同飾面，承重力及價錢屬於中等，惟防潮能力受密度影響會相對較差，受潮會發脹、變形。

３ 夾板 承重防潮表現佳

夾板是港人訂造廚櫃的熱門選擇，亦是最常用的裝修及傢俬板材，分為細芯板與大芯板兩大類。細芯板由數層薄木板上下拼貼而成；大芯板則由木條拼合，再用兩層薄木板夾著。夾板價錢相對較高，但承重和防潮方面都相對較好，不過表面粗糙，安裝部分飾面需要額外工序。

４ 實木 價錢昂貴堅固耐用

實木板材堅固耐用、質感天然，分為原木和實木拼板兩種。以整塊原木製成的傢俬非常昂貴，而且工藝反覆，主流實木傢俬都是以實木拼板製作。不過實木價錢昂貴，而且容易受潮變形。