最有營養食物2023｜英國BBC列世界20大最有營養食物　肥豬肉上榜?

據英國BBC報道，科學家們研究了近1000種食物，並給每一種食物起了營養分數，分數愈高代表食物與其他食物一起烹調或食用時，能夠豐富菜式整體的營養，不會超出我們的日常攝取量，還可以滿足身體各種需要。



科學家嚴選世界20大最有營養食物排名：

1）杏仁

每100克含579卡路里，含豐富不飽和脂肪酸，能促進心血管健康，亦有助於治療糖尿病。

營養分數：97



2）釋迦

每100克含75卡路里，釋迦（番鬼荔枝）果肉質甜，果肉白色，含豐富維他命A、C、B1、B2和鉀。

營養分數：96



按圖看英國BBC嚴選世界20大最有營養食物：

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3）太平洋紅魚

每100克含79卡路里，是一種大西洋的深海魚種，其蛋白質含量高，飽和脂肪含量低，還含鈣、磷、鐵。

營養分數：89



4）比目魚

每100克含70卡路里，是水銀風險低的魚類，含必需營養素維他命 B1，奧米加3不飽和脂肪酸 。

營養數值：88



比目魚（網上圖片）

5）奇亞籽

每100克含486卡路里，含有大量膳食纖維、蛋白質、α-亞麻酸、酚酸、維他命B、核黃素、葉酸、硫胺及煙酸。

營養分數：85



6）南瓜籽

每100克含486卡路里，南瓜子中含有磷、鈣、鉀、 鐵、硒、鋅等多種礦物質，另外，所含的亞油酸能控制血液中的膽固醇。

營養分數：84



7）瑞士甜菜（豬乸菜）

每100克含19卡路里，一種不常見的甜菜，香港稱為豬乸菜，含有大量鈣質、纖維及多種植物營養素，被認為具有高抗氧化的植物。

營養分數：78



瑞士甜菜（網上圖片）

8）肥豬肉

每100克含632卡路里，是維他命B群及礦物質的良好來源。肥豬肉的不飽和脂肪比羊肉或牛肉更低，也更健康。

營養分數：73



9）紅菜頭葉

每100克含22卡路里，是紅菜頭的葉子，含豐富鈣、鐵、維他命K和B群，特別是核黃素。

營養分數：70



紅菜頭葉（網上圖片）

10）鯛魚

每100克含100卡路里，一個常見的海水魚類，當中以紅鯛魚最出名，營養豐富含含有豐富的EPA、DHA等多價不飽和脂肪酸。

營養分數：69



11）番茜乾

每100克含292卡路里，將番茜曬乾並磨碎用作香料，含豐富硼、氟化物和鈣，有益於骨骼及牙齒健康。

營養分數：69



12）芹菜籽

每100克含319卡路里，將芹菜曬乾並切成薄片用作調味料，其維他命、礦物質和氨基酸也非常豐富。

營養分數：68



13）西洋菜

每100克含11卡路里，是一種野生植物，生長在流水中，含有銅、鈣、鉀、鎂、錳和磷。

營養分數：68



14）橘子

每100克含53卡路里，含有的維他命B群、維他命C、鉀，都有促進人體代謝及產生熱能的作用。

營養分數：67



15）青豆

每100克含77卡路里，青豆含有高水平的磷、鎂、鐵、鋅、銅和膳食纖維，同時富含不飽和脂肪酸和大豆磷脂

營養分數：67



16）白斑狗魚（northern pike）

每100克含88卡路里，一種掠食性的淡水魚類，含豐富蛋白質、人硫胺素、核黄素、尼克酸、維他命D和鈣。

營養分數：65



白斑狗魚（網上圖片）

17）阿拉斯加鱈魚

每100克含92卡路里，通常在白令海和阿拉斯加灣捕獲，含豐富奧米加3、優質蛋白質、維他命A及D、鈣、鎂、硒等營養素。

營養分數：65



18）青蔥

每100克含27卡路里，常被稱為蔥，含豐富銅、磷和鎂，是維他命K 的豐富來源，而蔥葉部分要比蔥白部分含有更多維他命C及鈣。

營養分數：65



19）紫椰菜

每100克含31卡路里，紫椰菜跟椰菜一樣，都有維他命B、C、鈣、磷、鉀與維他命K等多種微量元素，還有膳食纖維。

營養分數：65



20）太平洋鱈魚

每100克含72卡路里，與大西洋鱈魚相似，高蛋白低脂肪，以及水銀風險低，其肝臟含豐富脂肪酸及魚油的重要來源。

營養分數：64



太平洋鱈魚（網上圖片）

參考資料：BBC／Uncovering the Nutritional Landscape of Food