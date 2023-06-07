菠菜去苦｜菠菜苦澀因1物質多吃傷牙齒？營養師3招去苦免愈炒愈澀

菠菜營養豐富，但它的苦澀味卻嚇怕了不少人。網上有人教在煮菜時加糖或醋都可有效去除澀味。究竟它的苦澀味從何而來？營養師亦教招既可去除蔬菜苦澀味，同時保留它的營養。



菠菜苦澀味源自草酸 會令牙齒不適？

菠菜的口感清新，無論是涼拌式者清炒都合適不過，不過，菠菜獨特的苦澀味同樣令不少人抗拒。香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie）表示，菠菜之所以有獨特的味道，是因為蔬菜本身含有豐富的草酸，它與牙齒表面的鈣質結合後成草酸鈣，會令人進食後感到牙齒不適。

菠菜含有豐富的草酸，會與牙齒表面的鈣質結合成草酸鈣，導致有不適感覺。（資料圖片）

草酸會侵蝕牙齒 沒有科學根據？

網上流傳草酸會對牙齒表面產生輕微侵蝕，不過Annie指目前並沒有任何研究指草酸會侵蝕牙齒表面，市面上甚至有潔齒產品含有微量的草酸，所以相信草酸對牙齒的健康不會造成嚴重的影響。不過若然市民擔心影響牙齒健康，亦可以在進食後半小時內漱口，減少口腔的草酸。

草酸一般對牙齒的健康不會造成嚴重的影響，不過太擔心的話亦可以在進食後半小時內漱口，減少口腔的草酸。（資料圖片）

草酸含量與蔬菜老嫰有關？

菠菜的草酸原來於不同階段，含量都不同，Annie指，愈幼嫰的菠菜，草酸含量愈少，相反愈老的菜草酸就愈多，口感愈苦澀。此外，有網民表示，在煮菜時加糖或油，都可以中和草酸，減輕苦澀味。雖然加糖或油都是可行的辦法，但Annie認為也會增加熱量的吸收，因此她建議市民可加橄欖油快炒菠菜，既可保留菠菜中的營養，也可中和當中的苦澀味。不過，炒菜的過程不宜太長，除了會破壞蔬菜中的營養，還會增加草酸含量，令菠菜愈炒愈苦。若果用菠菜製作沙律，就可以用不同調味料包括檸檬汁、芝麻醬等中和味道。

Annie建議在菠菜沙律中加入橄欖油、檸檬汁或芝麻醬，令味道更豐富之外，亦可以去除菠菜苦澀的口感。（資料圖片）

按圖看營養師教3大減低菠菜苦澀味方法

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