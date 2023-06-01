颱風瑪娃｜氣溫高逾40°C廚房似蒸爐！無印教點擺風扇最涼3招降溫

受到超強颱風瑪娃的外圍下沉氣流影響，本港一連幾日都天氣酷熱，氣溫高逾40°C。大家入廚煮食，體感溫度頓時飆升，大汗淋漓。家居設計上，廚房難以安裝冷氣，以下分享3招讓廚房溫度稍為降溫。



踏入炎夏，再加颱風瑪娃外圍氣流影響，在廚房煮食真的猶如蒸爐！在煮食時，不妨試試以下幾個方法，為廚房空間降降溫。

1.開抽氣扇及抽油煙機 先關窗

一般家居很少為廚房加設冷氣，想要降溫的第一步就是保持廚房空氣流通。煮食時應先關上廚房的窗戶，再開啟抽氣扇和抽油煙機；另一邊則開廚房門，實踐空氣對流的原理，抽走油煙和水蒸氣的同時，門口則引入鮮風，令廚房的空氣流通。此外，也應減少廚房內的雜物，讓空氣更易流動。

煮食時善用空氣對流原理，吹走油煙及水蒸氣，引入鮮風降溫。（Photo-ac）

2.風扇位置 無印教你調校送風角度

想加強廚房的空氣流通，可以在廚房門放置直立風扇或循環扇，調整角度送風，就能有助空間降溫。早前日本的無印良品則有教導用家如何調校循環扇的送風角度，十分適合大家參考。此外，風扇切忌向著爐頭吹風，以免火苗竄向雜物，引起火警。

3.避用明火煮食 減熱少油煙

煮食令廚房急升溫的原因，最大的熱源就是爐頭明火。如果改用電磁爐煮食，只加熱煮食的容器，減少熱流散發在空氣之中。或者採用無火煮食的工具，例如微波爐、氣炸鍋、蒸焗爐等，無明火、少油煙，廚房自然不會太熱。

明火會令廚房氣溫再上升。（photo-ac）

Q1: 廚房為甚麼在炎夏時特別高溫?

A: 廚房高溫的最大來源是明火，想要降低溫度，可以嘗試採用無明火的煮食方法。

Q2: 如何為廚房降溫?

A: 為廚房降溫的方法包括增強廚房的空氣流動、善用風扇加強對流，以及採用電子煮食工具等。

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