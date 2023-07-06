亨氏茄汁｜1個投票掀逾萬網民罵戰　茄汁應否放雪櫃消委會有指引

茄汁究竟應否放入雪櫃？美國知名調味料品牌卡夫亨氏食品公司（Kraft Heinz）近日在Twitter發文，讓網友就茄汁的存放位置作出投票，引發網友熱烈討論。投票活動吸引1.3萬名網友參與，逾六成人會將茄汁放入雪櫃保存，近四成人則存放在櫥櫃。其後該公司亦現身解話，究竟茄汁是否需要放進雪櫃保存？消委會又有甚麼建議？



亨氏發起投票 網友：冰涼的茄汁很噁心

卡夫亨氏就茄汁應否放入雪櫃發起網絡投票。帖文一出，有網友指一般餐廳也都把番茄醬放在室溫桌子上，因此認為即使放在室溫亦無不妥；有部分網友則回應指「冰涼的茄汁很噁心」；有網友認為開封後本來就該進冰箱，認為沒有什麼好爭論。

按圖即看網民留言：

其後卡夫亨氏亦更新了帖文，簡單寫道「茄汁要放入雪櫃！！！」有網友亦翻出卡夫亨氏以往的帖文，指2017年曾有一名網友詢問卡夫亨氏應該如何保存茄汁，當時卡夫亨氏回覆指由於茄汁有天然酸度，因此可以放在室溫保存，但開封後應放入雪櫃以維持品質。

按圖即看卡夫亨氏回應：

消委會建議儲存方法 1條件可不放雪櫃

由於香港長期天氣炎熱潮濕，調味品開封後容易變質或發霉。誤食變壞了的調味品亦會影響健康，消委會亦因而就調味品的儲存方法提供相關指引。

卡夫亨氏茄汁亦有列明茄汁開封後應放進雪櫃保存。（Citysuper網頁截圖）

不少本地售賣的茄汁產品包裝或標籤上，均建議用家在開封後冷藏，不過消委會則指出，其實不一定要把開封後的茄汁存放於雪櫃。

雖然茄汁以易變壞的番茄為原料，但番茄含天然酸性，茄汁內亦會加入食醋令酸度提升，故存放於室內陰涼乾燥的地方仍能保持品質。消費者如果經常使用茄汁，而且能於1至2星期內用完整瓶，其實並無放進雪櫃的必要性。

調味料放爐邊是大忌 誤食霉菌危害健康

一般而言，調味品於入瓶及包裝時會進行消毒，因此開封前保存於室內陰涼乾爽處便可。不過開封後，調味品與空氣接觸，有機會受細菌和霉菌污染。因此存放於溫度較低的雪櫃內，能減慢細菌和霉菌的繁殖速度，延長保質期。

消委會亦提到，不少用家為了方便，會將調味料放在爐灶旁。但由於爐灶附近溫度會在煮食期間提高，會使調味品中的油加速氧化，亦加速細菌滋生，煮食時產生的蒸氣亦會令調味品受潮，令霉菌生長，釋放出霉菌毒素，食用含有霉菌和霉菌毒素的食物，會危害健康，因此用家應定期檢查調味料的品質，以免誤食變壞了的調味料，影響健康。

按圖即看消委會建議的調味料儲存方式：