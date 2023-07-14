泰Burger King推真芝士漢堡　猜猜多少塊？網友：吃完準備住醫院

素食巨頭漢堡王（Burger King）在泰國突發奇想推出全新口味「真芝士漢堡」（real cheeseburger），整塊漢堡只有美國芝士（American cheese）一種內餡，且多達20片，份量相當驚人，消息一出旋即引發話題，讓不少網友搶著嘗鮮，有人還搞笑直呼「吃完準備住院。」



《CNN》、《環球新聞》報導，泰國漢堡王8日在Facebook宣布推出「真芝士漢堡」（real cheeseburger），貼文寫下「對於那些芝士控而言，這個真芝士漢堡味道濃郁」，並特別強調「真的會發售，膽小者勿試」；目前該漢堡售價380泰銖（約86港幣），折扣價為190泰銖（約43港幣）。

按圖看清泰國Burger King「真芝士漢堡」👇👇👇

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從網路上的照片可見，「真芝士漢堡」2塊漢堡麵包中間，除了芝士外完全沒有其他配料，部分芝士溶化後如同黃色芥末醬般，黏糊糊的相當驚人。

「真芝士漢堡」推出後相當熱賣，25歲IT工程師吉姆佩奇（Im Jeepetch）表示，「我很喜歡吃芝士，但『這有點太多了』，我只能吃一半」、26歲企業家艾麗莎（Alisa Chuengviroj）說道，「這『太濃了』，我可能不會再嘗試了，我喜歡在漢堡裡加幾片芝士，但不喜歡那麼多。」《Lifestyle Asia》作家蘇巴諾（Eric E. Surbano）則認為它是「對消化系統的衝擊。」泰國知名旅遊部落客也表示「連一半都吃不下去。」

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漢堡王不斷調整產品以適應不同國家的口味，僅管芝士在泰國並非主食，但其市場產值高達1.1億美元，且廣受年輕族群喜愛，預計今年泰國人均吃80克芝士。

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