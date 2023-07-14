行街市｜直擊楊屋道街市公磅有用嗎？哪海鮮最呃秤 1類食材反秤多

上世紀九十年代，街市呃秤情況非常嚴重，因此政府在各大市政街市增設公磅，讓市民可以即時量度食物的重量，自此之後，街市的呃秤情況有所收斂。時至今日，在社交平台不時出現呃秤的個案，重災區大多是海鮮方面，今次記者走訪地標式街市，荃灣楊屋道街市作實地直擊，呃秤情況有改善，還是更猖狂？

記者：黃偉麟



荃灣楊屋道街市，2小時內接近40人使用公磅。（記者：黃偉麟）

公磅大派用場 少1至2両街坊可接受

記者於10時許到達荃灣楊屋道街市，由於天氣非常炎熱，街市內的人流不多。楊屋道街市公磅的位置於入口處，初時並不多人使用，到了11時許，公磅開始多人使用，兩個小時之內，大約有接近40人使用公磅，而且大多數是買海鮮的市民。

荃灣楊屋道街市一直有香港築地之稱，海鮮種類多不勝數，記者訪問了十多位市民，發現海鮮不足秤的情況非常普遍，少1至2両很常見，而且市民大多接受這個情況，普遍回答這個範圍是可以接受。

海鮮不足秤的情況非常普遍，少1至2両是較常見。（記者：黃偉麟）

海鮮劏好魚鱗及內臟後 會失去多少重量？

要視乎魚的種類，一般魚鱗及內臟佔魚的10％至20％，這個範圍內是可以接受，要避魚類呃秤，最好買明碼實價如$100條，看好哪一條就買，這樣會比較穩妥。 退休大廚黃永勝

海鮮呃秤普遍 冰枱魚最嚴重

記者訪問一位李先生，買了一條1斤的鯇魚，去除魚鱗及內臟後，仍然有14両，反映未劏之前應該超過1斤重。另外，一位陳婆婆買了一條2斤重的海魚，去除魚鱗及內臟後，也有1斤12両，未有出現呃秤。及後，不少人買了蝦及蜆類，普遍來說呃秤並不嚴重，普遍也足秤，最多也只是少了1両。

及後呃秤最嚴重的2種海鮮出現，就是冰枱海鮮，施先生買了1斤為$48/斤的冰鮮魷魚，收了他$52，結果秤出來只有14両，足足呃秤3.3両，施先生付多了接近$10，呃秤的情況嚴重。陳先生買了1斤冰鮮魷魚筒，最後秤出來也只有14両，也是呃秤2両。

石斑劏前劏後差5両 蝦最足秤

今天剛好遇上3位客人買了較貴的石斑，魯先生買了一條1斤重的東星斑，劏好魚鱗及內臟後，秤出來只有10両左右，但魯先生指，這條並非以斤両計算，是用$180/條的形式購買，只是檔主聲稱有接近1斤，相信也無法追討。而李先生同樣買了一條1斤多一點的東星斑，劏好秤出來只有12両，李先生相信有輕微的呃秤存在。陳先生買了一條石斑，未劏前是1斤8両，最後秤出來只有1斤3両，陳先生指是無法追討，檔主會說公磅是不準確或劏好後會有差異。

葉太太買了1斤海蝦，最後秤出來也足1斤，葉太太指她經常買蝦，蝦是較少出現呃秤，相反一些要開殼的貝類海鮮，呃秤的情況較多，海鮮檔在開殼前秤好重量，但是開完殼後，已經難以判斷開殼前後的重量，可以說是死無對證。

按下圖看公磅量度海鮮的情況：

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蔬菜及肉類未見呃秤 甚至秤多！

不少市民會用公磅量度蔬菜是否足秤，普遍市民都認為蔬菜非常足秤，甚至有畀多的情況。方太太買了1斤8両青豆，秤出來有1斤10両，她指楊屋道街市的蔬菜很少出現呃秤情況，因為蔬菜不值錢。相反，海鮮是重災區，差不多每個檔口也會呃秤，只是視乎多與少，她更會買魚類回家自己處理，這樣就不會被呃秤。另外，陳婆婆買了1斤菠菜，秤出來有1斤2両，可是，她買的海鮮就有很大落差，她買了2斤魚，最後秤出來有1斤13両。

按下圖看公磅量度蔬菜的情況：

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食環繼續執法 阻街情況有改善

今天繼續遇上食環執法，嚴打河背街及新村街一帶的阻街問題，大部分檔主不但沒有配合，更與食環人員發生爭執。

按下圖看食環人員的執法情況：

按下圖看荃灣楊屋道街市有哪些海鮮：

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以上價格日期：2023年7月14日10:00

*街市價格可升可跌，每日或有不同，以當天為準

