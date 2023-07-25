裝修清潔｜網民花$5300遇黑店！廚櫃污漬唔理兼失聯　應哪裡投訴?

遇上黑店該如何是好？早前有網民在連登討論區發文指自己遇上黑店清潔公司。事主花費超過HK$5300聘請清潔公司進行裝修後清潔服務，不過服務質素則非常參差。事主其後嘗試聯絡該清潔公司進行後續處理，但該公司則拒絕跟進投訴，其後更封鎖事主。事主於是發帖，藉此警惕一眾網民小心選擇清潔公司。遇上黑店消費者可以怎樣做？



該名連登網民控訴自己遇上不良清潔公司。他指出，裝修後打算聘請除甲醛的清潔公司進行深層清潔，在網上搜尋及報價後選定了星Ｘ潔淨環控有限公司。事主眼見清潔公司報價「唔係特別平」，社交平台上亦有不少正評，故認為不會出問題。

清潔姐姐敷衍塞責 櫥櫃黐笠笠有膠紙漬

直至事主進行驗收時，發現兩位清潔工人態度不認真，形容只「攞住塊布抹吓抹吓」，而窗戶、雪櫃、枱面均仍有污跡。不過，由於兩名清潔員工隨即補抹，事主便簽紙核實清潔完成。不過，事主在收拾東西時卻發現櫥櫃、櫃門、座廁等均「黐立立」，更有不少裝修時留下的「膠紙漬」，亦發現雪櫃並沒有按要求補抹。（請按下圖👇👇👇）

事主要求公司處理 獲回覆：簽名等同服務完成

事主嘗試聯絡該清潔公司進行後續處理，惟清潔公司以「當天閣下亦有進行驗收環節，並有提醒如沒有問題才簽收作實的」為由拒絕跟進，其後該清潔公司更封鎖事主，事主只能自認倒楣，自行處理餘下清潔工作。（請按下圖👇👇👇）

消委會可調解投訴 惟非執法機構無檢控權

遇上不良裝修公司或清潔公司的情況屢見不鮮，尤其裝修費用動輒要花上數十萬甚至過百萬，一旦遇上不良公司便會損失慘重。而不少人遇上手法不良的商戶，均會向消委會作出投訴。雖然消委會能夠以調解人身分處理、以公開點名或刊載經營手法不當的商戶以示制裁。但由於消委會並非執法機構，職能上無法控告商戶，如果事件涉及消費者的重大權益，若調解不遂，消委會亦難以作出進一步行動。

海關有檢控權 曾有裝修公司因作虛假聲稱被捕

雖然如此，消費者仍然可以就任何商品說明或貨品安全的問題向海關投訴。香港海關作為執行《商品說明條例》的主要機關，禁止商戶對消費者作出某些不良營商手法。

《商品說明條例》禁止包括虛假商品說明；誤導性遺漏；具威嚇性的營業行為；餌誘式廣告宣傳；先誘後轉銷售行為；以及不當地接受付款等不良營銷手法。（海關網頁截圖）

根據海關網頁所提供的資料顯示，在2022年海關共處理616宗有關商品說明的案件，當中亦包括不少裝修服務公司因銷售裝修服務時，向顧客作出虛假聲稱而被捕。

逼不得已可訴諸法庭 消委會設有基金援助

此外，消費者亦可以從法律途徑追討。消費者除了受《貨品售賣條例》保障外，即使消費者選購服務而非貨品，同樣亦受《服務提供（隱含條款）條例》保障，當中規定服務提供者須以合理程度的謹慎及技術作出服務（以一般人認為滿意的水平）。因此，如果清潔公司或裝修公司無法以合理程度的謹慎及技術作出服務，訴諸法庭亦是其中一個可行方法。

消費者訴訟基金申請條件，申請人並不需要通過經濟審查以符合申請條件，不過財政狀況會是審批考慮之一。（消委會網頁截圖）

有人或會擔心對簿公堂會增加財政負擔。消費者委員會則設有消費者訴訟基金，協助消費者入稟法庭提出申索。若消費者牽涉有關消費者交易問題或涉及重大的公眾利益或不公義事件，並嘗試其他解決紛爭的方法但仍然失敗，亦不符合法律援助的資格，則可向基金申請經濟支援及法律協助，向商戶提出訴訟。