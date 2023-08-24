街市海鮮｜網民發現$10斤蟹！咁平2大原因「蟹中情聖」點煮最好？

街市近日出現一種平價蟹，有網民發現部分街市以30元2斤、10元一斤等低價出售，好奇是什麼品種蟹仔。牠們其實是「逍遙饅頭蟹」，在漁農自然護理處的網頁記載為本地水域會出現的海洋生物，但並無表示能夠食用。大量網民都曾「中伏」，指這種蟹仔「冇羔冇肉」，只可以用來煲湯煮粥，不過饅頭蟹家族有一個浪漫習性，可謂是「蟹中情聖」。



逍遙饅頭蟹又名害羞蟹 肉少膏少宜煲湯煲粥

有網民在facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」中詢問一種30元2斤的平價蟹仔可以如何食用，甚至有人見過10元一斤，感覺相當抵食。不過很多人指，以前漁民撈到都放生，不會拿來出售和食用，因為蟹仔全身是硬殼、肉量少、羔量少，而且要放大量去煲湯煲粥才能產生鮮甜味道，猶如「幾十蚊買堆蟹殼」。

依圖片所見，這款蟹仔便是漁養自然護理處網頁記載的「逍遙饅頭蟹」，屬饅頭蟹科，是本地水域出沒的海洋生物，又稱「害羞蟹」，牠們的大蟹鉗時常擋在頭部前面，看似很害羞地把臉半遮半掩一樣。網頁上另一品種「遠海梭子蟹」有標示為本港普遍食用蟹，惟逍遙饅頭蟹則無此解說。香港科學館也曾為蟹仔出帖文介紹，指牠是生活在香港石珊瑚群落的海洋生物之一。

漁養自然護理處網頁記載的「逍遙饅頭蟹」，屬饅頭蟹科，又稱「害羞蟹」。（香港科學館facebook圖片）

饅頭蟹浪漫天性：逃命先帶「老婆」走

雖則饅頭蟹的食用價值較低，但牠的一項習性卻被網民大讚。原來當雄性饅頭蟹感受到危險時，並不會獨自逃生，而會抱起雌性饅頭蟹一起逃走，到達了安全沙地就先把老婆好好埋起躲藏，然後自己才鑽入沙中。

「讓老婆先躲」很浪漫吧！而其實這一習性只在交配季節會出現，而雄性饅頭蟹也不一定抱起自己老婆，只是「但求就手」抱起身邊的雌蟹，隨時是強搶別人老婆再藏嬌！另一個驅使雄蟹去哪都帶著老婆，是因為雌蟹只有蛻皮的3、4天才能交配，故雄蟹一碰到快要蛻皮的雌蟹，便早早納入自己懷中。