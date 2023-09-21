焗蛋糕慘變地獄料理！網民嘲正宗孔雀石綠1材料是元兇 1物可補救?

焗蛋糕慘變地獄料理？近日有網民於Facebook群組發文分享，表示自己嘗試焗小蛋糕，但成品卻變成像中毒般的青綠色，於是詢問網友蛋糕變色的原因。帖文下方更有人留言指曾經歷同樣事情。究竟是什麼原因導致蛋糕變色？蛋糕變色又有沒有食安風險？



紫薯粉焗蛋糕慘變中毒青綠色 網民：正宗孔雀石綠

事主在該Facebook群組的帖文中表示，在每次使用紫薯粉焗蛋糕後，蛋糕都會從原本的紫色變成青綠色，有如中毒，於是詢問網友紫薯粉有無使用禁忌。帖文引來不少回覆，有網民笑指是「正宗孔雀石綠」、「分子料理」、「似百潔布蛋糕」、「你話發霉我都信」等。

不過亦有網民指變色有可能是紫薯粉已經變壞或儲存不當導致發霉，亦有人指是由於受到酸鹼度影響，加上紫薯含有豐富的花青素，遇到鹼性才會變色。

紫薯粉含豐富花青素 因應酸鹼度變色

紫薯粉一般可以用來製作芋頭酥、芋圓、麵包、湯圓等食品或小點心。(資料圖片)

紫薯粉一般可以用來製作芋頭酥、芋圓、麵包、湯圓等食品或小點心，除了澱粉質和卡路里較低以外，亦含有豐富的纖維素及花青素。纖維素可以促進腸道蠕動、清理腸胃，花青素則是天然的抗氧化劑，具有多種好處，包括：延緩衰老、預防癌症、預防心臟疾病、改善認知功能、護眼增強視力、改善免疫功能、增強體力恢復等。

延伸閱讀：花青素食物｜紅菜頭紫薯藍莓4類食物來源 護眼助防癌心臟病6功效

不過，由於花青素是水溶性的天然色素，在酸鹼度條件下，花青素在中性環境中會是紫色，在高溫環境下會變成紫藍色；酸性環境下會形成紫紅色；鹼性環境下會變成深藍色。



花青素變色並無食安風險 1方法平衡酸鹼度

由於在煮食過程中，紫薯粉中的花青素會接觸到不同酸鹼度的食材，因此會因而受到影響而變色。除了紫薯以外，紅菜頭、紫椰菜、茄子、紫米等蔬果亦含有豐富的花青素，在煮食過程中亦有機會出現變色的情況。雖然花青素變色讓人感覺像中毒，但其實只會影響食物賣相，並不存在任何食安風險，花青素對人體亦相當有益。

要避免紫薯料理變成黑暗料理，只需要加入少許白醋或檸檬汁等酸性液體，便可平衡酸鹼度，防止變色。

延伸閱讀：【紫薯食譜】滋潤養顏精選10道紫薯甜品小食 清香軟糯不只蒸煮烚