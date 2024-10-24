星級科學全新科技教育體驗　港學生設計15顆衛星發射進入太陽軌道

STEAM教育機構「星級科學教育」（Star Club Scientist Education），繼早前獲「中國航天研發航天科技科普課程」認可授權，成為全港首間官方認可的STEAM教育中心提供「中國航天研發月球車主題課程」後，再度宣佈與星鏈航天控股（深圳）有限公司合作，破天荒進行全港首個火箭發射計劃，命名為「星級一號」的火箭將會載同15顆由香港企業、學校及學生冠名設計的衛星一同升空，標誌著香港航天科普教育的新里程碑。



火箭預計於2025年年底發射，15顆獲選衛星將一同進入太陽同步軌道，並進行多樣化的太空實驗，包括通信、導航、遙感領域的太空實驗運用。

「星級科學X星鏈航天戰略合作」發佈會於本月21日舉行，主題為「香港航天教育新里程碑：火箭發射及定制載荷高軌衛星設計運行的 STEAM 教育計劃」，中國一級航天員陳全大校亦是出席嘉賓之一，雙方簽署文件後，亦標誌著合作正式啟動。

「星級科學X星鏈航天戰略合作」發佈會上雙方簽署合作協議，標誌著雙方合作正式啟動。

簽署儀式完成代表「星級一號」火箭將會載同15顆由香港企業、學校及學生冠名設計的衛星一同升空，標誌著香港航天科普教育的新里程碑。

全新科技教育體驗：港學生及企業參與設計衛星 從製造到發射全程參與

計劃的主要招募對象是香港學生，同時歡迎本地企業及其他辦學團體參加，參加者會先接受一系列理論課，設計屬於自己的衛星，然後參加衛星設計比賽，主辦方會從中挑選得獎方案製作成品，然後搭載火箭升空。這次合作計劃為香港學生提供前所未有的學習機會，他們不但能夠親身參與衛星設計、更能親眼目睹火箭發射等航天科技的實踐活動，通過天地互聯互動，體驗科學探索的魅力。

「星級科學X星鏈航天」破天荒合作進行全港首個火箭發射計劃，本港不少學校校長獲邀出席發佈會，共同見證歷史性時刻。

火箭預計於2025年年底發射，15顆獲選的衛星將一同進入太陽同步軌道，並進行多樣化的太空實驗，包括通信、導航、遙感領域的太空實驗運用。星鏈航天控股 (深圳) 有限公司將負責火箭、衛星本體製造、以及發射後全週期的在軌監測、測控、維修及受託運營。

計劃的招募對象首要是香港學生，同時亦歡迎本地企業及其他辦學團體參加，參加者會先接受一系列理論課，設計屬於自己的衛星，然後參加一個衛星設計比賽，再從中挑選十五顆搭載火箭升空。

「星級一號」火箭將搭載六顆「探測性微納衛星」、四顆「實驗驗證型微納衛星」、三顆「空間互動型微納衛星」及兩顆「載荷預留型衛星平台」，旨在透過不同的衛星載荷，研究物理、天文、化學以及生命現象的規律，同時對地提出一系列涉及醫學、農業及工學等融合技術的太空飛行驗證，亦會搭建有趣的互動平台，將學生心聲傳送至太空，實現與太空人對話的場景。

展匯國際航天項目執行董事陳穎萍講解火箭搭載衛星的技術，以及發射火箭的過程。

創新合作營造寶貴學習機會：學生可前往多個太空核心重地交流 港澳受限後首次獲准入內參觀

參與計劃的學生及企業不僅局限於課堂學習，除可實驗操作不同的衛星平台，亦有多元化的研學交流活動，如參觀火箭發射場、太空種子培植基地、酒泉火星基地、貴州天眼、軍工十二院、北京航天科技展館，當中不少航天及太空基地，不曾對外公開，今次是首次開放予「星級科學X星鏈航天」合作計劃的學員，史無前例親身體驗科技的力量，機會難能可貴。

此外，計劃還為各行各業提供廣泛合作機會，企業可通過計劃，打開了更多發展大門，通過了解及應用航天科技在商業上的實際價值，不論是技術開發到市場拓展、通訊、氣象預測、物流跟蹤，還是企業的全球業務發展，航天技術都能提供關鍵支持。總的而言，航天科技的應用能幫助企業提升效率，實現更準確的數據收集和分析，並在國際市場上贏得競爭優勢。

發佈會的高潮是中國首批航天員之一的陳全大校，與五名中小學生的答問環節，他不但分享了訓練時遇到的困難，又鼓勵同學要堅持夢想；席間有學生問到中國何時在火星建立基地，陳大校認為國家早於2003年已實行載人登月飛行的任務，終有一日定能登陸火星，而且，香港早前亦有一名女性載荷專家獲選為預備航天員，他期待有更多香港人可以加入。

中國首批航天員之一的陳全大校，與五名中小學生的答問環節，他不但分享了訓練時遇到的困難，又鼓勵同學要堅持夢想。

打造香港成航天教育基地：為青少年提供學習平台、為各行業供廣泛機會

「星級科學教育」創辦人何澧昇先生強調每個學生都是獨立個體，必須因材施教，他由2016年創校至今，希望同學透過STEAM發掘自己所長，並由3歲開始進行升學規劃直至17歲；他曾有一名資質看似平庸的學員，報讀恆常班後突飛猛進，短時間內已在一個國際STEAM比賽中取得香港選拔賽冠軍，再到美國決賽，奪得世界第二名，而且，他小六畢業前更已完成一篇有關量子力學的論文。

「星級科學教育」創辦人何澧昇先生強調每個學生都是獨立個體，必須因材施教，他由2016年創校至今，希望同學透過STEAM發掘自己所長。

何表示，期望通過這次與星鏈航天的合作，為香港建立一個領先的航天教育和創新基地，除了為青少年提供學習平台，還為各行各業提供一個展示和合作的空間，成為推動科技創新的重要樞紐，讓企業和社會各界參與其中，共同推動香港在航天科技領域的發展。往後，亦會引入最新的航天技術及舉辦展覽，為社會大眾提供更多的科技體驗，期待可發射更多火箭。

《中國航天》理事會常務理事星鏈航天控股（深圳）有限公司董事長李曉希望香港的學生可以配合中國航天的發展接受培養，以科技報國。

《中國航天》理事會常務理事星鏈航天控股（深圳）有限公司董事長李曉，指香港的教育在國際或亞洲都位處前列，學生接受三語教學，從語文到數理都有一定的基礎，適應力亦強，而且，香港的獨特地域可擔任聯繫人的角色，不論是科技及金融等方面都可取得迅速的信息，所以希望香港的學生可以配合中國航天的發展接受培養，以科技報國。

「八一·少年行」的成功例子

《中國航天》理事會常務理事星鏈航天控股（深圳）有限公司董事長李曉表示很榮幸和亢奮能與大眾見證星鏈航天與星級教育「航天科技教育計畫」揚帆啟航，亦提到「中學生科普衛星研發、應用及課程開發工程」計畫發射的首顆衛星「八一·少年行」。衛星發射前，科普小衛星研發團隊的同學們給習近平總書記寫信，報告了小衛星即將發射的訊息。衛星發射之際，同學們幸福的收到了總書記的回信祝賀。該工程在國家太空總署、中國科協、中國航天科技集團公司、中國航天基金會、太原衛星發射中心、西安衛星測控中心等的大力支持下，由北京市「八一學校」聯合中國航天科技發起，認為這項合作計畫是推動了教育發展成功的例子，也將為各行各業帶來廣泛的合作機會。企業可以透過參與這項計劃，了解並應用航天科技在商業上的實際價值，從技術開發到市場拓展，為企業打開更多發展大門。