上半年涉依托咪酯被捕人數比去同期增五成　警方推教材套加強教育

青少年吸食新興毒品包括依托咪酯情況備受關注。警務處處長周一鳴今日（15日）出席《青少年罪行誌，師長攻略》發布會時表示，今年上半年共有1,326名10至20歲青少年因干犯刑事罪行被捕，較去年同期下跌14%，不過當中涉及嚴重毒品罪行達101宗，比去年同期的67宗大幅增加。



他續稱，政府早前已將「太空油」正名為「依托咪酯」，希望年青人理解「吸毒就係吸毒，唔係有型、唔係食電子煙」的正確信息，又指隨着日後法庭就涉及依托咪酯的個案制定量刑指引，相信屆時會讓更多人理解依托咪酯是新興毒品。



警務處處長周一鳴今日（15日）出席《青少年罪行誌，師長攻略》發布會時表示，今年上半年共有1,326名10至20歲青少年因干犯刑事罪行被捕，較去年同期下跌14%，不過當中涉及嚴重毒品罪行達101宗，比去年同期的67宗大幅增加。（蕭輝浩攝）

上半年刑事被捕青少年較去年同期跌14%

周一鳴表示，今年上半年青少年因干犯刑事罪行被捕人數，較去年同期下跌14%，亦低於過去10年同期平均數，涉及詐騙、刑事恐嚇、洗黑錢、行劫和盜竊的被捕人數均下跌，其中涉及詐騙被捕的青少年人數由去年同期288人減少至178人、涉及盜竊被捕者由285人下跌至213人。

2025年上半年本港青少年涉刑事罪行與2024年同期比較。

今年涉嚴重毒品罪行被捕青少年101人 比去年同期增五成

涉及嚴重毒品罪行、非禮和刑事毀壞的青少年有所增加，其中嚴重毒品罪行個案由67人增加五成至101人。

周一鳴認為，青少年干犯刑事罪被捕人數下跌，反映警隊宣傳教育具成效。為支援家長、教師教育下一代，警方聯同與教育大學項目團隊和香港青年協會合作，推出第四冊《青少年罪行誌，師長攻略》，並因應青少年犯罪趨勢，首次加入「依托咪酯」和「兒童網上性誘識」兩大主題。

他表示，新興毒品不時出現，警方每次都會用盡方法打擊。以依托咪酯為例，本身是麻醉藥物並會直接影響人體神經，「難聽啲講似喪屍」，希望透過教育宣傳「救得一個得一個」。另外，禁毒處設有學生驗毒安排舉辦的健康校園計劃，周一鳴稱該計劃現時有268所中學參與，相當於逾半中學參加。

警方聯同與教育大學項目團隊和香港青年協會合作，推出第四冊《青少年罪行誌，師長攻略》。圖左起為青協副總幹事陳文浩、警務處處長周一鳴、公共關係部傳媒聯絡及支援課署理高級警司吳翠婷、香島中學教師，香港教育大學項目團隊成員朱國傑老師。（蕭輝浩攝）

推出新一冊《青少年罪行誌，師長攻略》

新一冊《青少年罪行誌，師長攻略》五個主題包括「依托咪酯」、「兒童網上性誘識」、「詐騙及洗黑錢」、「盜竊」及「童黨及校園欺凌」。當中加入「拆解迷思」、「社工的話」和「青年的反思」章節，其中「青年的反思」屬真人真事，以過來人的經歷盼讓學生避免誤墮法網。

警方將印刷4.2萬本小冊子，於九月中旬開始發放予全港中小學、辦學團體和青少年服務機構，並會安排在政府公共圖書館派發及予市民借閱，小冊子的電子版和相關教材套亦會上載至警務處網頁。