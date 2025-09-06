依托咪酯｜舉報熱線至今接獲20宗　禁毒處將推動家長教育

保安局禁毒專員李基舜今早（6日）在電台節目表示，上月初增設依托咪酯舉報熱線，至今已接獲20宗個案。他又指，未來會積極推動家長教育，以澳門為例，當地推行「枕邊故事」，家長從子女幼兒階段開始講解毒品相關故事，培養他們的禁毒意識。李基舜強調，禁毒工作需要「全社會投入、全政府參與」。



警方上月初增設依托咪酯舉報熱線，至今已接獲20宗個案。(資料圖片)

李基舜在商台節目《政經星期六》表示，禁毒工作需要「全社會投入、全政府參與」，特別是青年群體，相關的教育及宣傳亦會以青年為主要目標，因為如未能做好青年工作，日後將面對更嚴峻的挑戰。

李基舜又表示，香港的吸毒情況比世界其他地區整體表現較好。聯合國報告指，2023年全球吸毒人數比10年前增加了三成，而香港在過去10年、20年間，吸毒人數持續下降。

不過，他提到「依託咪酯」對現時情況敲響了警鐘，上月初增設的依托咪酯舉報熱線，至今已接獲20宗個案。他指，依託咪酯特別容易針對年青人的心理，其「快來快去」的藥效亦十分附合現今「快節奏」的生活模式。

禁毒專員李基舜指立法將太空油列為毒品後，會加強宣傳，包括推出新電視宣傳片段、製作動畫等。（資料圖片/任葆穎攝）

李基舜續指，十分同意要加強教育，現時亦正積極推動家長教育。他以澳門為例，指當地推行「枕邊故事」，家長從子女幼兒階段開始講解毒品相關故事，培養他們的禁毒意識。當局早前推出健康校園計劃，李基舜指計劃實行以來，沒有學校反映有標籤效應；不會對外公開學生的檢測結果，即使其結果是陽性。

李基舜認為，如果有校長擔心加入健康校園計劃會變成「照妖鏡」，是無謂的擔心；如學校行政工作繁忙，可透過禁毒基金撥款，聘請額外人手幫忙，亦可找非牟利機構幫忙舉辦活動。