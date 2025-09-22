中大獲G20 撥款逾千萬元研發新一代益生菌 　助珊瑚對抗氣候變化

香港中文大學領導的國際研究團隊獲二十國集團（G20）珊瑚礁研究與發展加速平台（CORDAP）撥款逾1,100萬港元（146萬美元），以開發並推廣提升珊瑚抵禦氣候變化能力的「新一代益生菌」前沿技術，這是香港主導的科研項目首次獲得CORDAP的認可與資金支持。中大生命科學學院李福善海洋科學研究中心羅海偉表示，這筆資助是一劑關鍵的催化劑，使團隊能夠將概念轉化為經過驗證、可擴展的保育技術，並將研究工作融入拯救全球珊瑚礁的國際行動。



研究項目其中一項受控的香港實地試驗已於沙塘口山順利進行。（珊瑚學院提供相片）

近年氣候變化引致的海洋熱浪日益頻繁和強烈，造成大範圍的珊瑚白化和死亡，對珊瑚礁構成嚴重威脅。過往有研究顯示，益生菌有助提升珊瑚的耐熱性及環境適應力，惟傳統益生菌難以在珊瑚體內長期定殖，需反覆施用導致成本高昂且操作繁複。由羅海偉領導的國際研究團隊提出一種創新解決方案，透過基於進化基因組學的框架，篩選出能與珊瑚建立長期穩定共生關係的「新一代益生菌」，為珊瑚礁提供持續保護。

研究團隊提出創新解決方案，透過基於進化基因組學的框架，篩選出能與珊瑚建立長期穩定共生關係的「新一代益生菌」，為珊瑚礁提供持續保護。（中大高婧琪提供圖片)

羅說，團隊的策略標誌着一種範式轉移，不再僅依據益生菌的功能特性來進行篩選，而是著重其演化能力，優先選擇那些在基因層面上已具長期定殖潛力的微生物，並稱這是開發可持續、可擴展珊瑚保育技術的關鍵。

「新一代益生菌」為珊瑚礁提供持續保護

團隊的初步研究顯示該新策略極具應用潛力。在試驗中可見，於苗圃環境接受益生菌處理的珊瑚，轉移至自然礁體後的八個月監測期內，持續保留有益微生物，完全不需要任何後續介入。與未經處理的珊瑚相比，這些經過處理的珊瑚在極端海洋熱浪事件中表現出更強抵抗力。

研究團隊將在印尼的珊瑚礁修復基地開展大規模示範項目。（Christian Voolstra教授提供相片)

CORDAP的資助將支持團隊透過全面策略驗證這項技術並擴大其應用規模，相關工作包括在香港進行受控的實地試驗，以及在印尼的珊瑚礁修復基地開展大規模示範項目。團隊解釋，選擇印尼作為此技術的試驗場地，是希望為中低收入國家（LMICs）提供可推廣的模式，而這些地區往往擁有全球最具生物多樣性的珊瑚礁生態系統。團隊希望，可藉此建立一個通用的珊瑚修復框架，讓這項先進且可擴展的保育技術能為全球珊瑚礁保育的前線社群所廣泛運用，實現技術的可及性與實用性。

是次項目是一項大型國際合作，匯聚了來自中大（羅海偉教授、崔佩怡教授）、德國康斯坦茨大學（Christian Voolstra教授）、沙特阿拉伯阿卜杜拉國王科技大學（KAUST）（Raquel Peixoto教授），以及來自印尼非政府組織SeaChange的珊瑚修復實踐者的跨國專家團隊。