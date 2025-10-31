家校AI教育合作：小學家長教師專家的看法、面臨挑戰及支援期望

教育局現時正推動數字教育，包括教師借助人工智能輔助教學。香港初等教育研究學會於今年3至7月到校進行調查，透過問卷訪問222位老師，以及與教師和家長訪談，了解他們對AI教學的看法，以及所面對的挑戰，發現家長教育在推動運用AI輔助教學的重要性。



家長AI教育重要性：家長不一定具備相關知識

佛教中華康山學校校長馬中駿（中）與兩位學生分享。（姜曉穎攝）

記者會上，初研邀請了來自佛教中華康山學校的2位學生及2位家長分享。家長表示支持子女使用AI輔助學習，並認為家校合作重要。家長曹思雅表示，自己是家庭主婦未必能教子女做功課，而AI能扮演補習老師的角色，24小時指導子女，甚至能設計練習題目和答案，令學習更有效率。

小學教師對AI教學應用的看法、挑戰及支援期望

至於教師方面，調查顯示小學教師已廣泛應用AI在內的各種工具協助教學，逾半受訪者表示曾使用４種以上。受訪教師同時反映，推廣AI教育面對挑戰，包括：常用AI使學生忽略思考過程、AI素養教育的迫切性等。

專家建議將AI素養融入現有學習框架

初研調查小組召集人兼教育大學教育政策與領導學系助理教授胡少偉

初研調查小組召集人兼教育大學教育政策與領導學系助理教授胡少偉建議，將AI素養架構融入於現有的《香港學生資訊素養》學習架構中，發展相關學與教資源，亦可參考內地做法為學生提供個人化學習支援。香港大學客席講師馮穎匡建議，為老師及家長提供支援，例如建立教師AI培訓體系，推行家長AI素養教育等。