課程發展議會STEM委員陳曉鋒　倡訂藍圖劃一課程　官辦最高級比賽

【STEM/STEAM】政府現時積極推動中小學發展STEAM教育，並於2021年起於課程發展議會設立STEM教育常務委員會，為本港中小學STEAM教育提供意見。業界委員之一，電商平台Groupbuyer聯合創辦人兼首席科學家陳曉鋒接受專訪時表示，期望政府為STEAM教育制訂具體短、中、長期政策，包括設計課程、舉辦官方比賽、提供STEAM教師專門培訓等，為香港未來培育人才。



課程發展議會STEM教育常務委員會委員陳曉鋒。（受訪者提供）

陳曉鋒以往為人熟悉的身份是法律學者，例如香港法學交流基金會秘書長、中國法學會香港基本法澳門基本法研究會會員等。不過他在取得博士學位後，曾透過深圳「孔雀計劃」與另外兩名博士級專家一同創業，擔任公司首席科學家。

他表示，自己在公司主要負責制訂公司戰略發展、管理規劃，指導技術發展方向等，為此更自學人工智能的理論。現時他亦同時擔任深圳北站港澳青年創新創業中心首席科學家及法律顧問，協助港澳青年在內地創業。

各地STEAM發展 香港起步較慢

談及本港中小學STEAM教育發展，陳曉鋒指出，全球各地政府深明科技可保持競爭優勢，因此十分重視STEAM教育。他舉例，美國早於1986年已提出相關教育政策，現時已涵蓋幼稚園到中學各級；台灣和上海不約而同於中學推行人工智能課程。

反觀香港，陳曉鋒認為本地STEAM教育較遲起步，學校並未有系統推行STEAM教育，令個別學校之間的教學水平、設備、資源差距可以很大，政府有必要制訂發展藍圖和統一標準課程，同時增撥資源給學校，令所有學生均具備一定STEAM知識。

倡劃一STEAM課程 官辦最高水準比賽

除課程外，陳曉鋒認為政府需要透過舉辦官方比賽，確立STEAM教育範圍，認為現時坊間舉辦的比賽眾多，政府有必要舉辦『特首盃』一類最高水平的STEAM比賽，情形與體育界視奧運為最級別賽事相似。他補充，政府應調撥資源，讓教育局、創新科技及工業局、民政及青年事務局跨部門合作，推動青年參加STEAM活動、鼓勵業界參與配合，全方位營造重視STEAM的氛圍。

他強調，儘管香港起步較遲，但具備良好科研基礎，例如阿里巴巴、騰訊初期發展均與香港有關，而中國最大人工智能公司商湯科技、全國最大無人機公司大疆創新的技術亦是源自本地大學。

透過STEAM 令學生具備創新思維DNA

現時政府推動STEAM教育鼓勵學生「動手做」，陳曉鋒認為方向正確，因為透過「動手做」可令學生對STEAM感興趣，過程亦需要運用學科知識去實踐，有助學生掌握創新思維。他特別指出，創新思維對下一代非常重要，「未必需要每一個學生學完STEAM都去做科學家，但無論學生日後學習任何學科、從事不同行業，具備創新思維DNA都對他們有利」。

近期社會不斷討論本港人才荒，當中又以資訊科技人才最搶手。陳曉峰分析指，吸引人才主要分為三種方式，包括招募人才、培養人才以及透過不同獎勵、優惠措施去搶人才，當中又以培養人才需時最久。若香港希望發展成為國際創新科技中心，相信日後對創科人才需求更大，所以陳曉峰認為政府需三管齊下，現在開始推行STEAM教育，為未來培養人才。