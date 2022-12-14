57個地區調查　港生體力活動水平D-差過3年前　肥胖問題3年無改善

中文大學跨學科研究團隊今天（14日）與全球57個國家及地區一同發表「2022香港兒童及青少年體力活動報告卡」，香港兒童及青少年在「整體體力活動水平」及「肥胖」指標表現最差，評級均為D-，只有25%的兒童和青少年達到體力活動的建議。其中體力活動不足，比2018報告卡獲C-相比轉差，而「肥胖」指標評分不變，報告指代表超重或肥胖情況仍然嚴重。



中文大學體育運動科學系教授王香生表示，疫情之下小朋友缺乏運動機會，特別是康文署的場地都停止開放，令他們較以往難進行運動，令體力活動表現較差。



「2022香港兒童及青少年體力活動報告卡」調查顯示，港生在「靜態行為」及「整體體力活動水平」評級都較三年前差。（馬煒傑攝）

僅四分一本港兒童和青少年體力活動達標

2022年報告卡為此項目第三份報告，每隔三年進行，分析香港兒童及青少年體力活動相關的最新證據，透過12項核心指標來評級，包括「整體體力活動水平」、「組織性運動參與」、「動態遊戲」、「步行/踏單車往返學校」、「靜態行為」、「健康體適能」、「睡眠」、「家庭及朋輩」、「學校」、「社區及環境設施」、「政府策略和資源投放」及「肥胖」，全球57個國家及地區今日同步發表結果。

研究顯示，香港兒童及青少年在「整體體力活動水平」評級為D-**（**代表該等級釐定只基於設備測量數據），只有25% 的兒童和青少年達到體力活動的建議，顯示香港兒童及青少年體力活動不足，與2018報告卡（C-）相比亦有下降趨勢。港生在「肥胖」指標表現最差，與2018報告卡相比維持不變，代表超重或肥胖情況仍然嚴重。

靜態行為評級轉差降至D級 反映參與動態遊戲有限

另外，「動態遊戲」、「靜態行為」 和「健康體適能』三項指標的評分為D，仍然較低，報告指反映兒童及青少年動態遊戲參與有限，以娛樂為目的的屏幕時間長及心肺功能末如理想。與2018報告卡相比，「靜態行爲」指標的表現轉差，評分由C-下降到D。

「步行/踏單車往返學校」、「學校」及「社區及環境設施」是香港表現相對較好的三項指標。其中「步行/踏單車往返學校」的評分為B+，是12項指標中最佳的，大約四分三的兒童和青少年步行或踏單車往返不同的地點。至於「學校」及「社區及環境設施」評分同樣為B，分别反映超過半數的學校有提供體力活動機會和超過一半的父母報告他們住在安全的社區並擁有體育設施。

學者：疫情下小朋友缺乏運動機會

中文大學體育運動科學系教授王香生表示，疫情之下小朋友缺乏運動機會，特別是康文署的場地都停止開放，令他們較以往難進行運動。

小學三年級的林同學則表示，他在疫情前一星期中5至6日會與朋友打籃球，但疫情期間因難約朋友，亦沒有場地，一星期只用3至4日打籃球。