DSE放榜錦囊︱七大項資訊與重要日期　必備文件及JUPAS改選懶人包

【DSE放榜2022/dse放榜必備物品/dse放榜流程/dse放榜叩門/jupas改選/DSE攻略】2022年中學文憑試DSE明日（20日）放榜，《香港01》整理了7大考生需知，包括成績通知書領取方法、接受條件取錄、放榜必備文件、DSE後重要日期、JUPAS改選、申請覆核成績、放榜支援輔導熱線及惡劣天氣安排，方便考生迎接放榜這個大日子。



▼4月22日 DSE文憑試開考▼



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▼成績通知書領取方法▼

學校考生（包括日校及夜校考生）方面，各學校可於7月20日上午7時起派員到考評局灣仔辦事處／荃灣評核中心領取成績通知書，學校考生應按所屬學校的安排，領取成績通知書。

自修生的成績通知書經郵遞寄發，預計考生於7月20日收到；如自修生於當天未收到成績通知書，可於7月21日上午8時30分至下午5時30分，親身前往考評局修頓中心辦事處櫃台（地址：香港灣仔軒尼詩道 130 號修頓中心 12 樓）或致電公開考試資訊中心（電話：3628 8860）查詢。

自修生及夜校考生可獲提供網上查閱成績的服務。自修生可登入香港中學文憑考試網上服務的帳戶查閱成績；夜校考生則可透過成績查閱網址查閱成績。登入密碼已於 7 月初郵寄予夜校考生。網上查閱成績服務將由 7 月 20 日早上 7 時起至 8 月 31 日（星期三）期間提供。

除了成績通知書，考評局於今年繼續以手機短訊(SMS)發放成績，將於 7 月 20 日上午 9 時起，向已提供SMS手機號碼的考生發出載有其文憑試成績的手機短訊。

如考生成績達標，並曾獲大專院校發出的有條件錄取通知書，就能夠按照該學院要求，辦理留位及入學手續。緊記要及時繳交留位費，以免因逾期繳費而失去學位。

▼文憑試開考第二日，考生應考英文科聆聽試▼



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▼放榜必備文件▼

如考生成績達標，並曾獲大專院校發出的有條件錄取通知書，就能夠按照該學院要求，辦理留位及入學手續。緊記要及時繳交留位費，以免因逾期繳費而失去學位。

另外，香港各大專院校，都有提供自資學士、副學士、高級文憑或以下資歷的課程，院校將提供數千個學位予考生，更有可能即場面試並錄取，不過亦有院校只限網上申請。學友社建議，考生應準備以下文件及物資，若當日需到專上學院提交課程申請表亦會有所準備。

．身份證等必備證件 （正副本）

．文憑試成績單（正副本多份）

．專上院校有條件取錄通知書（如有）

．高中成績表（正副本多張，需有家長簽署）

．學生學習概覽（SLP） （正副本多份）

．比賽／活動證書或列印聯招「比賽／活動的經驗及成就」（OEA）部分（正副本多份）

．推薦書（如有）（正副本多張）

．學生證件照片（12 張起，部分照片先貼上雙面膠紙）



其他物資：

．手提電話／平板電腦（有足夠電量及帶備充電裝置）

．文具（原子筆、記事簿、文件夾、膠水、萬字夾、塗改液）

．足夠金額的八達通卡、輔幣（車資）

．足夠現金及提款卡（報名費、膳食）

．雨具／防曬衣物／扇／清水

．合適衣著、髮式儀容



學友社提醒考生，各校報名日期、收生安排及程序各有不同，部分課程不設截止報名日期，但額滿即止，應留意各校網頁公布最新消息。學友社又建議考生提前將文件以公文袋或文件夾分類，方便當日查閱或向院校遞交。

▼4月22日 周潤發為DSE考生打氣▼



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▼八個重要日期▼

7月20日：文憑試DSE放榜

7月21-23日：大學聯招（JUPAS）最後改選

7月25日：提出積分覆核及/或重閱答卷最後限期

8月10日：JUPAS正式遴選結果公布

8月17日：考評局公布 DSE 成績覆核結果

8月18日：取得覆核成績的申請人，可遞交重新考慮入學申請

8月25日：公布覆核後入學申請的遴選結果

8月29日：公布補選結果

▼JUPAS改選須知▼

應屆考生50,064人及38,955名大學聯招（JUPAS）申請人數，雙雙創歷屆新低。學友社預測，只獲17分的邊緣DSE考生，獲8間資助大學取錄機會增加，建議聯招改選策略可更進取。應屆考生可在7月20日至7月23日於JUPAS改選，考生應留意部分大學全新彈性收生安排有別，例如倘數學未達第2級成績，亦可獲個別大學考慮。

▼申請覆核成績流程▼

若考生對其成績存有懷疑，可考慮在成績發放後五日內（即7月20至25日期間）提出積分覆核及/或重閱答卷的申請。學校考生須透過學校遞交申請；自修生則可自行透過「香港中學文憑考試網上服務」申請。詳情可參閱《考生手冊》或網上單張。

學校考生及自修生遞交申請時，考評局會即時向考生發出附有繳費單的確認電郵（學校考生亦會收到SMS提示），考生須於指定日期(兩個曆日內)繳費。

▼4月26日，DSE文憑試中文科開考▼



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▼放榜支援輔導熱線▼

另外，學友社設立38條熱線為考生提供升學資訊、情緒輔導、出路意向等輔導服務，而在放榜前一日（7月19日）會通宵服務，熱線為2503 3399。

▼惡劣天氣安排▼

若天文台在放榜當日早上5時或之前發出八號風球或黑色暴雨警告信號，則會延遲發放成績，若信號在下午1時前取消，則可在取消後兩至三小時後取得；若下午1時前仍維持，放榜日期會押後至翌日、即7月21日。