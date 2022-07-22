國安法｜科大下學年新增必修法律課程 須讀國安法、中國憲法等
撰文：黃金棋
出版：更新：
《港區國安法》列明，港府應通過學校等開展國家安全教育。香港科技大學日前公布下年度本科生的學系及課程網目，當中新增了必修法律課程作為畢業要求，所有在2022／23學年或之後入學的新生，亦必須修讀該課程。
根據科大網頁顯示，該課程內容包括中華人民共和國憲法、香港《基本法》、《港區國安法》以及香港特別行政區的法律制度。另外，該課程不佔學分，不過學生須於每個單元取得合格才符合畢業要求。
根據科大本科生課程網頁，該校在下學年新增必修法律課程（LEGL1000），課程內容包括中華人民共和國憲法、香港基本法、港區國安法以及香港特別行政區的法律制度，學生亦會學習相關法律與社會關係。
另外，該課程為網上課程，將涵蓋三個單元，學生可自行決定學習進度。該課程只分為合格與否，而學生必須於三個單元取得合格才符合畢業要求。
科大推新彈性收生安排 一科失手仍有機會入讀 推全額學費奬學金DSE升學｜科大工學院倡創新工程教育 豐富資源全方位培育專才廣州科大三本科課程明年招生 學生可修讀香港科大課程科大獲董建華父創基金會捐贈一億 支援港粵兩校學生研究、創業QS大學排名︱本港五間大學躋身全球百大 科大中大席位對調香港科技大學：創校三十載 產學研 育人才 香港科大(廣州)譜新章