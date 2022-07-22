國安法｜科大下學年新增必修法律課程　須讀國安法、中國憲法等

《港區國安法》列明，港府應通過學校等開展國家安全教育。香港科技大學日前公布下年度本科生的學系及課程網目，當中新增了必修法律課程作為畢業要求，所有在2022／23學年或之後入學的新生，亦必須修讀該課程。



根據科大網頁顯示，該課程內容包括中華人民共和國憲法、香港《基本法》、《港區國安法》以及香港特別行政區的法律制度。另外，該課程不佔學分，不過學生須於每個單元取得合格才符合畢業要求。



香港科技大學日前公布下年度本科生的學系及課程網目，當中新增了必修法律課程作為畢業要求。（科大網頁截圖）

根據科大本科生課程網頁，該校在下學年新增必修法律課程（LEGL1000），課程內容包括中華人民共和國憲法、香港基本法、港區國安法以及香港特別行政區的法律制度，學生亦會學習相關法律與社會關係。

另外，該課程為網上課程，將涵蓋三個單元，學生可自行決定學習進度。該課程只分為合格與否，而學生必須於三個單元取得合格才符合畢業要求。