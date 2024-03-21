Samsung Galaxy A55 5G、Samsung Galaxy A35 5G港版上手試｜三大賣點：支援SD卡、Knox Vault｜Samsung今日(3月21日)宣佈推出Galaxy A55 5G及Galaxy A35 5G智能手機，兩款機型價位都落在$3千左右，各方面性能都平衡不錯，算是高性價比的中階機，即睇價錢+三大賣點啦！



賣點1｜可插1TB外置SD卡

近年不少手機都只能使用內置記憶體，然而容量越大，價錢越貴。文件較多的人往往都要用更高價錢去購買大容量手機，或者訂閱雲端儲存服務。今次Galaxy A55 及 A35兩款手機都有micro SD卡槽，支援高達1TB的microSDXC卡，此配置於近年手機市場中十分罕見。使用外置microSD卡可以儲存更多文件、相及片之餘，如果影完相想立即過相落手機都不用連Wi-Fi，直接插SD卡即可無線轉輸，用android手機+macbook的用戶轉移資料直接又方便。

Galaxy A55 及 A35支援高達1TB外置microSD卡(陳安琪 攝)

賣點2｜Knox Vault保安功能首次於A系列登場

Samsung Knox Vault功能 (Samsung Newsroom)

SamsungKnox Vault是Samsung一個防護功能，透過物理阻隔形式，隔離系統處理器和記憶體，免受針對硬件和軟件的攻擊，保護裝置上的資料。過往只在旗艦機系列出現，今次破天荒在A系列登場，十分難得。未知Samsung是否有意將此功能「平民化」，延伸至其他系列，讓我們一起拭目以待。

賣點3｜ 3個後置鏡頭、支援不同環境

A55和A35同樣配備3個後置鏡頭 (陳安琪 攝)

A55和A35同樣配備3個後置鏡頭，分別為光學防震主鏡頭、123º 超廣角鏡頭及微距鏡頭，分別對應 F1.8大光圈、F2.2大光圈及F2.4大光圈，另外A55前置鏡頭配備3200萬像素連F2.2大光圈，隨意自拍都有不錯效果，適合不同場景拍攝。

A55設有3200萬像素連F2.2大光圈，隨意自拍都有不錯效果。

除了以上三大賣點之外，A55和A35都支援雙卡雙待、IP67抗水防塵及120Hz屏幕刷新率，日常用途：影相、工作和打機都能夠應付。作為三千元左右的中階機，性價比算是不錯。

價錢及發售日期

價錢方面，Samsung Galaxy A55 5G 售價為$3,698元起；而Samsung Galaxy A35 5G 則由港幣2,698元起，有四種顏色可以選擇。兩款手機將於3月28日發售，有興趣的朋友可以屆時到門市試試。