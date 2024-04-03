水怪Hangyodon大叔拉麵期間店｜Hangyodon這位Sanrio角色（又稱人魚／半人魚），在香港人氣不弱，位於D2 Place TWO的大叔拉麵，早前已曾與三利鷗合作搞PC狗限定店，接下來於即日至6月中，將舉行水怪Hangyodon的限定活動，除了靚靚裝飾外，更推出聯乘menu、發售各種水怪Hangyodon x 大叔限定精品／餐具，推薦其中一款售$128的麵食，不只好吃、還加送水怪大隻瓷碟，CP值爆燈。



水怪Hangyodon大叔拉麵期間店活動於4月2日開始，撞正公眾假期排隊人龍超長，記者等了很久才襯少人一點時拍一拍店外精美的水怪Hangyodon裝飾！各位來到吃麵，又或是經過，都值得留下一陣影相打個卡。

水怪Hangyodon大叔拉麵期間店（鍾世傑 攝）

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這款麵食超好味仲送瓷碟CP值滿點

今次活動全打一款「Hangyodon黑松露雞白湯拉麵」，湯頭濃郁，最初擔心黑松露太搶味，但吃下去還不錯。值得一提是黑松露雞白湯拉麵會跟一張印有水怪x大叔圖案的紫菜（海苔），是由有大政日本認可食用紫菜印刷公司負責製作，數量有限，後期來吃就可以變了純色紫菜！

「Hangyodon黑松露雞白湯拉麵」$148（鍾世傑 攝）

有fans帶了白色水怪公仔來跟雞白湯拉麵合照。（鍾世傑 攝）

大叔拉麵這家店很有趣，老闆本身有多年日本料理經驗，而剛巧他的親戚是香港知名玩具廠unbox的主理人，本身就有生產台灣插畫家肉肉Amber筆下角色「江大叔」還有Sanrio角色的膠公仔，後來就取得版權以江大叔為主題，在荔枝角D2 place TWO 開了這家「大叔拉麵 ojisan ramen」。店內主打牛骨湯及雞白湯。

不過記者自己就更喜歡這款「Hangyodon辛辣中華冷麵」$128，吃下去只是BB辣、提味又醒神，配料有青瓜蘿蔔絲、火腿絲、蛋絲以及鮮蝦等，豐富又好味。而且吃完還可以得到一隻全新的Hangyodon中華風圖案冷麵碗，這個尺寸和用料，Sanrio自己出都賣一百蚊啦。

「Hangyodon辛辣中華冷麵」$128 免費再送圖案冷麵碗（鍾世傑 攝）

水怪Hangyodon章魚燒，入面的配料是日本人常常用來扮章魚的腸仔。＄58

水怪Hangyodon章魚燒，入面的配料是日本人常常用來扮章魚的腸仔。＄58（鍾世傑 攝）

Ojisan Ramen 大叔拉麵

地址： 荔枝角D2 Place二期3樓314號舖 15號 Cheung Shun Street

水怪Hangyodon活動日期：即日至6月14日

營業時間：11:00至21:30

電話號碼： 5368 6323